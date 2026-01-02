Forte terremoto atinge Cidade do México e deixa pelo menos um morto

Um terremoto de magnitude 6,5, com epicentro em Guerrero, no sudoeste do México, atingiu esta área turística da costa do Pacífico e a vizinha Cidade do México nesta sexta-feira (2), deixando pelo menos um morto na capital, mas sem “danos graves”.

O terremoto ocorreu por volta das 8h00 (horário local, 11h00 em Brasília) e teve magnitude 6,5, de acordo com dados do Serviço Sismológico Nacional do México.

Autoridades da Cidade do México reportaram a morte acidental de um homem de 60 anos que caiu enquanto deixava sua residência durante o tremor.

“O homem deixou seu apartamento no segundo andar, tropeçou e perdeu a consciência”, informou o governo da prefeitura de Benito Juárez. Quando os paramédicos chegaram, “já não apresentava sinais vitais”, acrescentou.

Outras 12 pessoas ficaram feridas, informou a prefeita da capital, Clara Brugada, na rede social X.

O forte tremor foi precedido, um minuto antes, por alarmes que, durante o feriado prolongado neste início de ano, acordaram muitos mexicanos e turistas, alguns dos quais saíram às ruas ainda de pijama.

Também forçou o cancelamento da coletiva de imprensa que a presidente Claudia Sheinbaum realiza todas as manhãs no Palácio Nacional, na Cidade do México.

O terremoto teve seu epicentro a 15 quilômetros de San Marcos, perto da turística Acapulco, no estado de Guerrero (sul), informou Sheinbaum ao retornar ao Palácio Nacional minutos após o tremor.

A presidente afirmou que, de maneira preliminar, não há relatos de “danos graves”.

– “O susto foi horrível” –

O chão começou a tremer às 7h58, horário local (10h58 em Brasília), levando os moradores da capital a evacuarem suas casas.

“Eu ainda estava dormindo quando o alarme da rua começou a tocar”, disse à AFP Karen Gómez, de 47 anos, moradora do 13º andar de um prédio no bairro de Álvaro Obregón, na Cidade do México.

“O alarme do celular me assustou muito”, explicou Gómez, funcionária de uma empresa, referindo-se a um sistema de alerta por celular implementado recentemente pelo governo mexicano em 2025.

“O susto foi horrível; dava para sentir o prédio tremendo”, disse Norma Ortega, de 57 anos, moradora de um prédio próximo.

Em Acapulco, Ricardo, um turista que deixou seu hotel sem camisa, lamentou estar “começando o ano com este susto”, comentou nervoso.

O viajante do estado de Morelos, no centro do México, disse à AFP que sentiu uma réplica do lado de fora de sua hospedagem.

Até as 09h00 locais (12h00 em Brasília), haviam sido registradas 151 réplicas, de acordo com o Serviço Sismológico Nacional.

– Outros terremotos –

Parte da Cidade do México, principalmente a área central, foi construída sobre o subsolo lamacento do que antes era um lago, o que a torna particularmente vulnerável a terremotos. Os mais sentidos são aqueles que se originam na costa de Guerrero, a menos de 400 km.

Em 19 de setembro de 1985, um terremoto de magnitude 8,1 devastou uma grande área da Cidade do México. Com seu epicentro na costa do Pacífico, entre Guerrero e Michoacán, também abalou grande parte do centro e sul do México.

Durante anos, as estimativas oficiais do número de mortos no terremoto de 1985 variaram. De acordo com uma contagem de certidões de óbito oficiais publicada em 2015, foram 12.843 mortos.

Também em 19 de setembro de 2017, um sismo de magnitude 7,1 deixou 369 mortos, a maioria na Cidade do México.

Com o apoio do Serviço Sismológico Nacional, foram desenvolvidos sistemas de alerta, incluindo aplicativos para smartphones, que avisam sobre terremotos fortes e dão aos moradores da capital até um minuto para ficarem em segurança.

O governo da cidade instalou alto-falantes em postes de iluminação pública que transmitem o “alerta sísmico”.

O México está situado entre cinco placas tectônicas, cujos movimentos fazem do país um dos que registra maior atividade sísmica no mundo, particularmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco (oeste).

