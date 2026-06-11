The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Fracassa leilão em Paris de primeira bolsa de couro feita de células de T-Rex

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Uma bolsa de couro reconstruída a partir de células de “Tyrannosaurus rex” não pôde ser leiloada nesta quinta-feira (11), em Paris, porque o preço proposto foi muito inferior à estimativa, informou o hotel Drout, onde a venda foi realizada.

Com um preço de saída de 100.000 euros (R$ 592,6 mil), esta peça “única no mundo” não ultrapassou os 150.000 euros (cerca de R$ 889 mil) durante a venda, apesar de ter sido avaliada em 300.000 euros (R$ 1,7 milhão).

Apresentada há alguns meses em Amsterdã, a bolsa foi criada a partir de vestígios de colágeno encontrados há 25 anos no fêmur de um T-Rex em Montana, nos Estados Unidos.

“Nos últimos anos conseguimos desenvolver técnicas, biotecnologias com as quais podemos dar instruções a uma cultura celular para construir, entre aspas, em laboratório, pele autêntica de T-Rex”, explicou recentemente à AFP Iacopo Briano, especialista em Paleontologia associado à venda.

A casa de leilões Drouot o definiu, em um comunicado, como “um objeto sem precedentes na história do luxo” e uma “proeza científica”, que permite criar couro “sem recorrer em absoluto à pecuária”.

“O couro celular abre um novo caminho: uma exclusividade que não é mais baseada na extração, nem na pecuária intensiva”, acrescentou.

Briano disse que o material é diferente do couro vegano, fabricado a partir de plástico.

“Aqui partimos de uma cultura celular, então é 100% pele. E, ao mesmo tempo, procede de um animal que desapareceu há 67 milhões de anos!”, afirmou.

jt-bur/es/dbh/fp/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR