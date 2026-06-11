Fracassa leilão em Paris de primeira bolsa de couro feita de células de T-Rex

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Uma bolsa de couro reconstruída a partir de células de “Tyrannosaurus rex” não pôde ser leiloada nesta quinta-feira (11), em Paris, porque o preço proposto foi muito inferior à estimativa, informou o hotel Drout, onde a venda foi realizada.

Com um preço de saída de 100.000 euros (R$ 592,6 mil), esta peça “única no mundo” não ultrapassou os 150.000 euros (cerca de R$ 889 mil) durante a venda, apesar de ter sido avaliada em 300.000 euros (R$ 1,7 milhão).

Apresentada há alguns meses em Amsterdã, a bolsa foi criada a partir de vestígios de colágeno encontrados há 25 anos no fêmur de um T-Rex em Montana, nos Estados Unidos.

“Nos últimos anos conseguimos desenvolver técnicas, biotecnologias com as quais podemos dar instruções a uma cultura celular para construir, entre aspas, em laboratório, pele autêntica de T-Rex”, explicou recentemente à AFP Iacopo Briano, especialista em Paleontologia associado à venda.

A casa de leilões Drouot o definiu, em um comunicado, como “um objeto sem precedentes na história do luxo” e uma “proeza científica”, que permite criar couro “sem recorrer em absoluto à pecuária”.

“O couro celular abre um novo caminho: uma exclusividade que não é mais baseada na extração, nem na pecuária intensiva”, acrescentou.

Briano disse que o material é diferente do couro vegano, fabricado a partir de plástico.

“Aqui partimos de uma cultura celular, então é 100% pele. E, ao mesmo tempo, procede de um animal que desapareceu há 67 milhões de anos!”, afirmou.

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