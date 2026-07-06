França contém avanço de incêndio que deixou 10 mil deslocados
Bombeiros conseguiram conter o avanço de um grande incêndio florestal no sul da França, nesta segunda-feira (6). O incêndio prejudicou a chegada dos ciclistas da Volta da França, procedentes da vizinha Espanha, e forçou o deslocamento de milhares de pessoas.
A França enfrenta uma série de incêndios florestais, com o sul do país sofrendo mais uma onda de calor extrema com temperaturas que chegam a 40°C, poucos dias após uma onda de calor recorde.
As temperaturas são acompanhadas por um risco “muito alto” de incêndio em sete departamentos do sul, incluindo os Pireneus Orientais, onde o fogo forçou a retirada de 10 mil pessoas e queimou 4.900 hectares desde a noite de sábado, segundo as autoridades.
“Por sorte, ele está estabilizado em vários pontos, mas não está completamente controlado”, afirmou nesta segunda o ministro do Interior, Laurent Nuñez, durante uma visita a Ille-sur-Têt, no coração do maciço dos Aspres, a oeste da cidade de Perpignan.
Embora as chamas tenham avançado principalmente por zonas de floresta ou de mato, cerca de 20 casas foram danificadas, sobretudo na vila de Rodès, evacuada na noite de domingo.
“Em alguns lugares, parece que recebemos uma bomba atômica, é catastrófico”, declarou por telefone à AFP o prefeito, Marc Bianchini, explicando que o calor e o vento reacenderam na manhã de segunda-feira o incêndio que “parecia apagado”.
Onze pessoas ficaram levemente feridas, entre elas sete bombeiros, indicou o ministro, que anunciou a chegada de reforços – dois aviões franceses e seis europeus -, “o que equivale em capacidade de descarga a quatro” aviões anfíbios.
A terceira etapa do Tour de France, que partiu da cidade espanhola de Granollers rumo à cidade francesa de Angles, também foi afetada. O percurso em território francês aconteceu sem caravana publicitária e com pouco público nas estradas.
Na França, a situação é “extremamente complexa”, com 11 mil hectares queimados contra 5.700 no mesmo período de 2025, estimou Nuñez. Os bombeiros enfrentam atualmente cerca de 20 incêndios, detalhou.
As autoridades prenderam duas pessoas suspeitas de provocar incêndios.
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