França debate como homenagear Brigitte Bardot entre seu legado e suas polêmicas

Os políticos franceses mostraram-se divididos nesta segunda-feira (29) sobre como prestar homenagem a Brigitte Bardot, lenda do cinema que despertou polêmica nos últimos anos de vida por suas opiniões de extrema direita. 

A estrela de cinema morreu no domingo, aos 91 anos, em sua casa no sul de França. Meios de comunicação de todo o mundo publicaram imagens icônicas da atriz e homenagens após o anúncio. 

Bardot ficou famosa em 1956 com o filme “E Deus Criou a Mulher” e participou de quase 50 filmes, mas deixou o cinema em 1973 para se dedicar à defesa dos direitos dos animais. 

No entanto, seus vínculos com a extrema direita despertaram polêmica. Bardot foi condenada cinco vezes por discurso de ódio, principalmente contra muçulmanos, mas também contra os habitantes da ilha francesa de Reunião, a quem descreveu como “selvagens”. 

Bardot faleceu antes do amanhecer de domingo, com o seu quarto marido, Bernard d’Ormale — antigo assessor da extrema direita — ao seu lado. 

“Sussurrou uma palavra de amor a ele (…) e partiu”, declarou Bruno Jacquelin, representante da sua fundação para os animais, ao canal de televisão BFM.

– “Cinismo” –

O presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou a atriz como uma “lenda” do cinema do século XX que “encarnou uma vida de liberdade”. 

Figuras da extrema direita estiveram entre as primeiras a lamentar sua morte. Marine Le Pen, cujo partido Reagrupamento Nacional (RN) lidera as pesquisas de intenção de voto, a chamou de “incrivelmente francesa: livre, indomável, íntegra”. 

Bardot apoiou Le Pen nas eleições presidenciais de 2012 e 2017, e a descreveu como uma “Joana d’Arc” moderna, de quem esperava que pudesse “salvar” a França. 

O conservador Eric Ciotti sugeriu um funeral nacional, como o organizado em 2017 para a lenda do rock francês Johnny Hallyday, e criou uma petição online que, nesta segunda-feira, contava com pouco mais de 7.000 assinaturas. 

No entanto, poucos políticos de esquerda se pronunciaram sobre a morte de Bardot. 

“Brigitte Bardot foi uma figura de destaque, um símbolo de liberdade, rebeldia e paixão”, declarou à rádio Europe 1 o deputado do Partido Socialista Philippe Brun.  

“Sua perda nos entristece”, afirmou, acrescentando que não se opunha a uma homenagem nacional. Mesmo assim, mencionou suas opiniões políticas controversas. “Quanto aos seus compromissos políticos, haverá tempo suficiente, nos próximos dias, e semanas, para falar deles”, disse. 

O líder do Partido Comunista, Fabien Roussel, qualificou Bardot como uma figura divisiva. Mas “todos concordamos que o cinema francês criou BB e que ela o fez brilhar em todo o mundo”, escreveu no X. 

A deputada ecologista Sandrine Rousseau foi mais crítica. “Comover-se com o destino dos golfinhos, mas permanecer indiferente à morte de migrantes no Mediterrâneo… que nível de cinismo é esse?”, ironizou na rede social BlueSky.

– Enterro sem “uma multidão de idiotas” –

Bardot disse que queria ser enterrada em seu jardim com uma simples cruz de madeira, assim como seus animais, e que queria evitar “uma multidão de idiotas” no funeral. Esse tipo de enterro é possível na França se as autoridades permitirem. 

A prefeitura de Saint-Tropez, no entanto, anunciou que ela será sepultada em um cemitério local, onde seus pais foram enterrados, mas não revelou uma data. 

Os parentes de Bardot começaram a preparar o funeral, segundo uma fonte próxima da família.

Nascida em 28 de setembro de 1934 em Paris, Bardot cresceu em uma família católica tradicional e abastada. Casou-se quatro vezes e teve um filho, Nicolas-Jacques Charrier, com seu segundo marido, o ator Jacques Charrier. 

Após deixar o cinema, Bardot refugiou-se em sua casa em Saint-Tropez para se dedicar à defesa dos direitos dos animais. 

“Sou muito orgulhosa do primeiro capítulo da minha vida”, declarou à AFP em 2024, antes de completar 90 anos. “Ganhei fama, e essa fama me permite proteger os animais, a única causa que realmente me importa”.

