França detecta caso de ebola em médico que chegou da RDC

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As autoridades de saúde da França anunciaram, nesta quarta-feira (24), o primeiro caso de ebola no país, o de um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), país que enfrenta uma epidemia da doença infecciosa.

O Ministério da Saúde “confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo da doença pelo vírus do ebola em território nacional”, afirma um comunicado. A pasta explicou à AFP que o caso foi detectado na França continental.

Segundo o Ministério, a carga viral do paciente é “muito baixa”.

Após este caso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que o risco para a saúde pública permanece “baixo” globalmente, inclusive na França.

O caso na França “serve como um lembrete dos riscos aos quais os profissionais da linha de frente estão expostos”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jornalistas.

O paciente, um médico da ONG Alima, segundo a organização, viajou em um voo comercial da Air France partindo de Kinshasa.

A Air France confirmou à AFP que “um passageiro a bordo do voo AF736 Kinshasa–Paris-Charles de Gaulle foi atendido pelos serviços médicos na chegada” em 23 de junho de 2026. A empresa especificou que forneceu a lista de passageiros do voo.

A RDC, de onde o médico diagnosticado retornou, enfrenta uma grande epidemia da doença, que provoca uma febre hemorrágica muitas vezes mortal.

O caso francês é o primeiro identificado fora do continente africano na atual epidemia, que também afeta Uganda, e que foi provocada por uma cepa pouco frequente do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina nem tratamento específico.

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