França e Canadá abrem seus consulados na Groenlândia, em sinal de apoio

França e Canadá, dois países que se opõem à ideia do presidente dos Estados Unidos de assumir o controle da Groenlândia, abriram nesta sexta-feira(6) seus consulados em Nuuk, a capital desse território autônomo dinamarquês, um claro reconhecimento para o governo local.

“É uma vitória para os groenlandeses ver dois países aliados abrirem representações diplomáticas em Nuuk”, disse Jeppe Strandsbjerg, cientista político vinculado à Universidade da Groenlândia.

Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegaram a anunciar um “acordo-marco” sobre o futuro da ilha ártica. Dinamarca e Groenlândia rejeitam qualquer concessão em matéria de soberania, posição que recebeu o apoio dos países europeus.

A decisão francesa de abrir um consulado é anterior ao último pico de tensão e já havia sido anunciada em junho, durante uma visita do presidente Emmanuel Macron a Nuuk.

O Canadá havia indicado no fim de 2024 que abriria um consulado-geral no imenso território ártico para consolidar a cooperação com os groenlandeses.

Os consulados dependerão das respectivas embaixadas de França e Canadá em Copenhague.

