França fretará helicópteros para retirar cidadãos do Haiti

A França anunciou neste domingo (24) que fretará helicópteros militares para retirar seus “cidadãos mais vulneráveis” do Haiti, cuja capital está mergulhada no caos devido à onda de violência provocada por grupos criminosos.

Organizados pelo Ministério das Relações Exteriores, os voos tiveram início hoje. As remoções serão feitas por helicópteros militares, segundo uma fonte do governo, que não informou o destino final desses cidadãos. As ligações aéreas comerciais com Porto Príncipe, capital do Haiti, estão suspensas.

“A embaixada da França em Porto Príncipe permanece aberta e mantém suas atividades, apesar da degradação das condições”, ressaltou a chancelaria francesa, segundo a qual cerca de 1,1 mil franceses, incluindo pessoas com dupla cidadania, vivem no Haiti.

Os Estados Unidos iniciaram recentemente a retirada do seu pessoal diplomático e de outros cidadãos americanos.

O Haiti enfrenta há semanas uma onda de violência que começou com uma ofensiva coordenada de gangues criminosas para libertar milhares de prisioneiros em grandes presídios.

Em meio ao agravamento das condições, mais de 33 mil pessoas fugiram da região da capital nas últimas duas semanas, de acordo com a Organização Internacional das Nações Unidas para as Migrações.

