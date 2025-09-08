França inaugura prêmio para livros destinados a bebês

afp_tickers

1 minuto

Um novo prêmio para obras destinadas a bebês será adicionado este ano à temporada de prêmios literários na França, anunciou nesta segunda-feira (8) o Ministério da Cultura, lembrando que “nunca é cedo demais para descobrir os livros”.

O prêmio, que será entregue pela primeira vez em novembro, se tornará “um encontro anual que reconhecerá a criatividade dos autores e editores de literatura para crianças pequenas”, menores de três anos, especificou o ministério.

O júri, composto por personalidades do mundo editorial, infantil e bibliotecário, “premiará uma obra que incentive a interação entre um bebê e um adulto ou uma criança mais velha”, acrescentou.

Sua criação inscreve-se na política de promoção da leitura desde muito cedo, que inclui a iniciativa “Meu primeiro cartão de biblioteca”, na qual os prefeitos são incentivados a entregar às famílias um documento em nome da criança no momento da declaração de nascimento no registro civil.

“Nunca é cedo demais para descobrir os livros”, afirmou a ministra Rachida Dati no comunicado.

Nas últimas décadas, os editores desenvolveram o setor de livros de estímulo para as crianças mais novas, lançando livros sonoros, táteis, entre outros.

jri/jlo/am/es/mb/ic/aa