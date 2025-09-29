França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

afp_tickers

2 minutos

Quase 400 migrantes foram resgatados no fim de semana quando tentavam cruzar o Canal da Mancha para chegar ao litoral do Reino Unido, informaram as autoridades francesas nesta segunda-feira (29).

Apesar dos esforços das autoridades francesas e britânicas para frear o fluxo migratório – incluindo um acordo que permite devolver à França algumas pessoas que chegam ao Reino Unido – as travessias continuam, impulsionadas por condições meteorológicas favoráveis.

No sábado, quase 220 pessoas foram resgatadas. Duas mulheres somalis morreram após sofrer uma parada cardíaca, apesar das tentativas de reanimação. Cinco ficaram levemente feridas e várias sofreram hipotermia.

No domingo, pelo menos 176 migrantes foram resgatados. Um adolescente morreu após ser encontrado inconsciente na praia de Ecault, perto de Calais.

O corpo de outro migrante também foi recuperado na manhã de sábado em Gravelines, ao leste de Calais, embora os investigadores acreditem que sua morte possa ter acontecido dias antes.

Com estes casos, o número de mortos durante tentativas de entrada irregular da fronteira sobe a pelo menos 27 desde o início do ano, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Desde o início do ano, 32.000 pessoas conseguiram chegar ao litoral britânico – um número recorde – e somente no sábado 895 pessoas desembarcaram em 12 lanchas e botes precários, segundo o governo britânico.

zl-cla-sjw/ekf/meb/an/dd/fp