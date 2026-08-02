França suspende confinamento após incêndio em depósito de resíduos industriais

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As autoridades francesas suspenderam neste domingo (2) o confinamento de cerca de 30 mil moradores que tiveram de permanecer em casa por várias horas devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais no leste do país.

“Foram realizadas medições (…) para avaliar o impacto da fumaça. Os resultados dessas análises permitiram descartar o risco de toxicidade e contaminação nos municípios afetados”, informou a prefeitura em comunicado.

O incêndio começou por volta das 10h30 (5h30 de Brasília) em um depósito localizado nas instalações da empresa Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), no parque industrial de Gandrange.

“Por enquanto, as causas do incidente são desconhecidas; as investigações necessárias estão em andamento”, declarou à AFP uma porta-voz da Suez.

A unidade afetada armazenava e processava “produtos” classificados como de “limiar inferior”, ou seja, com pequenas quantidades de substâncias perigosas, mas a empresa não quis revelar detalhes por razões de “segurança”, segundo a porta-voz.

Pela manhã, os moradores de cinco municípios receberam a ordem de “permanecer confinados até novo aviso” em suas residências como “medida de precaução”.

“Trata-se de um incêndio generalizado em um depósito de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura desabou”, explicou à AFP Géraldine Chambeaudie, responsável pela comunicação do Centro Operacional de Incêndios e Resgate de Moselle.

Os prefeitos destacaram “a presença de produtos químicos” e divulgaram orientações nas redes sociais.

“Permaneçam em casa. Fechem portas e janelas. Evitem sair e qualquer deslocamento que não seja indispensável. Não se aproximem, em hipótese alguma, da área do incêndio”, pediram.

Segundo o jornal regional Le Républicain, a coluna de fumaça era visível de Metz, cerca de 15 km ao sul.

“Não havia cheiro de queimado, mas o odor era horrível e me deu dor de cabeça imediatamente”, contou à AFP Amandine Vecchio, de 34 anos, vereadora de Clouange.

No meio da tarde, alguns pedestres voltaram a circular pelas ruas da região sob um sol forte.

Embora a coluna de fumaça já não fosse mais visível, um leve cheiro acre ainda permanecia no local no fim da tarde, constataram jornalistas da AFP.

O edifício industrial foi praticamente destruído pelas chamas.

A França também enfrentou neste verão vários incêndios florestais. Um deles, o mais devastador no país desde 1949, destruiu cerca de 42 mil hectares no sudoeste.

No ano passado, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que os incêndios florestais podem liberar uma mistura tóxica de gases que se espalha por milhares de quilômetros.

A organização também alertou que, em 2024, a fumaça dos incêndios florestais no Canadá deteriorou a qualidade do ar a grandes distâncias, inclusive na Europa.

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