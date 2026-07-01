Fraternidade São Pio X desafia o Vaticano e ordena quatro bispos

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A Fraternidade São Pio X ordenou nesta quarta-feira (1), por conta própria, quatro novos bispos, um ato “cismático” segundo o papa Leão XIV, que pediu à comunidade tradicionalista que renunciasse ao projeto.

Ao ignorar o apelo final apresentado esta semana pelo pontífice, os quatro novos bispos ordenados em uma cerimônia na Suíça — dois franceses, um americano e um suíço — estão, de fato, excomungados da Igreja Católica Romana.

A comunidade fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991) reúne quase 600 mil fiéis, segundo estimativas, que seguem uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica.

A fraternidade rejeita as evoluções da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960), defendendo um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático.

A missa de ordenação aconteceu ao ar livre, diante de milhares de fiéis, na localidade de Écône, no mesmo lugar onde Marcel Lefebvre ordenou quatro bispos em 1988.

“É um dia histórico. Está acontecendo algo muito importante agora, isso não vai parar aqui”, declarou à AFP Jean-Pierre Stauffer, de 79 anos, que viajou de Genebra para assistir à cerimônia, apesar da chuva.

Para o Vaticano, ordenar um bispo sem o acordo do papa é um ato de insubordinação direta que acarreta a excomunhão automática dos bispos (consagrados e consagrantes) e constitui um “ato cismático”.

Nesta semana, o papa Leão XIV advertiu que, em caso de cisma, os sacramentos, como o matrimônio ou a confissão, administrados pelos bispos deixariam de ser reconhecidos pela Igreja Católica.

Em 1988, o papa João Paulo II fez um apelo semelhante à Fraternidade para dissuadi-la de ordenar novos bispos, mas o pedido não foi atendido.

A ordenação provocou uma excomunhão imediata, suspensa em 2009.

A Fraternidade São Pio X é influente em alguns círculos conservadores. Alega em sua defesa que ordena bispos por “necessidade”, já que conta apenas com dois em atividade, o que limita seu crescimento.

apo/ag/avl/jvb/fp