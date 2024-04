Fraude envolvendo ingressos para shows de Taylor Swift no Reino Unido superam US$ 1 milhão

2 minutos

Os fãs britânicos da estrela americana Taylor Swift perderam mais de 1 milhão de dólares (5,2 milhões de reais) em fraudes envolvendo ingressos oferecidos em redes sociais e nunca entregues, anunciou o Lloyds Bank.

Centenas de fãs da cantora fizeram transferências bancárias, mas não receberam entradas para a The Eras Tour. Cada um perdeu, em média, 413 dólares (2.173 reais), segundo informações do banco britânico divulgadas nesta quarta-feira (17).

Entre julho de 2023, início das vendas, e março de 2024, mais de 600 clientes do Lloyds denunciaram o golpe. A partir desses números, o banco britânico estimou que deve ter havido “pelo menos 3.000 vítimas no Reino Unido desde que os ingressos foram colocados à venda, o que elevaria a mais de 1,2 milhão de dólares (6,3 milhões de reais) o total da fraude.

A maioria das vítimas tem entre 25 e 34 anos, e 90% delas foram enganadas por anúncios ou publicações no Facebook, segundo o Lloyds. “Com todos os ingressos para os shows no Reino Unido esgotados, cada vez mais fãs da cantora correm o risco de sofrerem golpes nos próximos meses”, previu o banco, alertando que o pagamento com cartão de crédito ou via PayPal é muito mais seguro do que uma transferência.

Segundo estimativas, a turnê da cantora americana está prestes a se tornar a série de shows de maior arrecadação da história da música, superando 1 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais). A turnê começou em 17 de março de 2023, na cidade americana de Glendale, e terminará em 8 de dezembro de 2024, em Vancouver, Canadá.

