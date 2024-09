Fumaça de incêndios florestais cobre Brasília e provoca fechamento de escolas

BRASÍLIA (Reuters) – Incêndios florestais em Brasília cobriram o céu da capital do país com uma nuvem de fumaça e forçaram escolas a suspenderem as aulas nesta terça-feira.

O Brasil tem enfrentado uma crise climática causada por queimadas que atingiram a Amazônia, o Pantanal e também o interior de São Paulo e áreas do Centro-Oeste.

Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Parque Nacional de Brasília seguiam no combate a um incêndio que teve início no domingo na unidade de conservação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas na manhã desta terça-feira foram mobilizados 40 viaturas e 500 bombeiros, com outros cerca de 1000 bombeiros de sobreaviso.

Outras regiões de Brasília também foram atingidas por focos de incêndios, que foram considerados propositais e criminosos pelo governo federal.

Diante da piora da qualidade do ar, a Secretaria de Educação do DF afirmou que as “unidades escolares localizadas em áreas próximas a queimadas têm autonomia para avaliar a necessidade de suspensão das aulas devido aos efeitos da fumaça e da fuligem”.

Dados da secretaria apontam que quase 30 escolas suspenderam suas atividades no DF em locais como a Asa Norte, Varjão, Cruzeiro e Granja do Torto, além do Setor Militar Urbano.

Levantamento da Polícia Civil do Distrito Federal aponta que de julho a setembro deste ano foi identificado um aumento de 85% nos registros de incêndios em vegetação em relação ao mesmo período do ano passado no DF.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira que, no momento atual, todo incêndio florestal existente no país é criminoso, pois há uma proibição de uso de fogo em todo território nacional.