Fundada há 40 anos, Repórteres sem Fronteiras passa da defesa à ação

afp_tickers

4 minutos

A ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que celebra seu 40º aniversário esta semana, defende incansavelmente a liberdade de imprensa, mas adota uma postura cada vez mais ofensiva no combate à impunidade por crimes contra jornalistas e à censura.

Aqui estão cinco pontos-chave sobre a organização.

– Origem –

Fundada em 1985 em Montpellier, no sul da França, por quatro jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras (RSF) começou como uma pequena associação que buscava conscientizar o público por meio de reportagens sobre países em desenvolvimento devastados por desastres.

Quatro décadas depois, a sede de RSF emprega mais de 50 pessoas e conta com uma rede de cerca de 150 colaboradores no exterior.

Além da sede em Paris, a ONG possui 15 escritórios em todo o mundo.

A organização é financiada por meio de doações, vendas de álbuns, fundações privadas e subsídios públicos (da Suécia, Países Baixos, União Europeia, entre outros).

– Ajuda aos jornalistas –

A missão de RSF é “agir em favor da liberdade, do pluralismo e da independência do jornalismo e defender aqueles que personificam esses ideais”, enfatiza a ONG.

A organização oferece assistência física e jurídica a jornalistas no terreno, por exemplo, fornecendo capacetes e coletes à prova de balas ou auxiliando os pedidos de asilo de repórteres que precisam fugir.

A ONG também realiza campanhas de mobilização, pesquisas e produz um ranking geográfico da liberdade de imprensa, publicado desde 2002 em oito idiomas.

Esse ranking, uma referência na área, mede a situação da liberdade de imprensa em 180 países, baseando-se principalmente em “uma contagem quantitativa de agressões cometidas contra jornalistas”.

– Luta judicial –

Segundo um relatório da Unesco de 2024, 85% dos assassinatos de jornalistas ficam impunes. Para combater isso, o “recurso ofensivo na justiça” tornou-se uma ferramenta importante para a ONG.

Na Ucrânia, a organização convenceu o procurador-geral da gravidade desses crimes, o que levou à abertura de 115 processos por crimes contra jornalistas. Há três anos, não havia nenhum, de acordo com RSF.

A organização também apresentou cinco denúncias contra Israel ao Tribunal Penal Internacional (TPI) por “crimes de guerra cometidos contra jornalistas em Gaza”, onde mais de 210 jornalistas foram mortos desde outubro de 2023.

A ONG também atua nos Estados Unidos, onde, em março, contestou judicialmente o desmantelamento dos veículos de imprensa públicos do país no exterior, uma iniciativa do presidente Donald Trump.

– Na frente digital –

“Em 40 anos, vimos até que ponto os inimigos da liberdade de imprensa desenvolveram uma grande criatividade” e RSF “evoluiu acompanhando as ameaças”, explicou Thibaut Bruttin, diretor-geral da organização, à AFP. É uma espécie de “hiperativismo”, acrescentou.

Em 2024, RSF lançou uma plataforma via satélite para informações independentes, produzidas em grande parte por jornalistas russos exilados desde a invasão da Ucrânia.

Outra ferramenta tecnológica para contornar a censura de regimes autoritários é a “Collateral Freedom” (Liberdade Colateral, em tradução livre), uma operação que, desde 2015, mantém o acesso a cerca de 150 veículos de comunicação censurados em todo o mundo, criando sites-espelho — ou seja, réplicas de seus sites.

– Próximo desafio –

Segundo o diretor de Repórteres Sem Fronteiras, existe um risco de que o jornalismo se torne marginalizado no mundo digital e acessível apenas a uma parcela da população.

“As pessoas mais ricas que conheço assinam o The New York Times”, mas a maioria dos cidadãos “rola a tela sem parar” e não tem um acesso real a informações confiáveis, lamenta Bruttin.

RSF está em contato com autoridades do Brasil, África do Sul e União Europeia para pressionar as plataformas e redes sociais a “aumentarem a disponibilidade de fontes confiáveis de informação”, marginalizadas por algoritmos.

cka/vg/es/sag/aa/fp