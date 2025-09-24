Funerais de palestinos mortos na Cisjordânia ocupada reúnem centenas de pessoas

The Swiss voice in the world since 1935

Moradores da localidade palestina de Al Mughayir compareceram, nesta quarta-feira (24), ao funeral de Said Murad Nasan, de 20 anos, morto por disparos de colonos israelenses na véspera, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

O corpo do jovem, coberto com uma bandeira palestina, foi transportado nos ombros por seus familiares em meio a uma multidão de centenas de pessoas. 

O Ministério da Saúde palestino detalhou que Nasan morreu “por disparos de colonos” em Al Mughayir, no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

“Descobrimos vários colonos armados reunindo gado perto das casas no lado leste da aldeia, em uma área onde foi construído um parque infantil. Eles abriram fogo contra os habitantes que estavam lá”, relatou à AFP o chefe do conselho da aldeia, Amin Abu Aliya.

O Exército israelense declarou que um soldado fora de serviço atirou durante um confronto entre habitantes e “civis israelenses”, termo utilizado pelas forças de segurança de Israel para se referir aos colonos, e especificou que “foram relatados impactos”.

Os militares reportaram “um violento confronto durante o qual uma dúzia de palestinos lançaram pedras contra civis israelenses em um campo na região de al Mughayir”. 

Na quarta-feira, também foi realizado o funeral de Ahmad Jihad Barahmeh, jovem de cerca de 20 anos, em Anza, uma aldeia na região de Jenin, no norte da Cisjordânia.

Barahmeh foi morto pelo Exército israelense durante a manhã, segundo o Ministério da Saúde palestino. 

O Exército declarou que “um terrorista lançou um artefato explosivo contra os soldados” que realizavam uma operação na região de Anza, que “responderam atirando e o neutralizaram”.

