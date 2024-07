Furacão Beryl chega ao Texas com fortes chuvas, inundações e cortes de luz

O furacão Beryl atingiu, nesta segunda-feira (8), a costa do Texas, sul dos Estados Unidos, com ventos de 130 km/h, provocando chuvas, inundações e cortes de energia, mas deve enfraquecer à medida que avança pelo território.

“O centro do Beryl atingiu a costa perto de Matagorda, Texas”, um balneário localizado no condado de mesmo nome, a sudoeste de Houston, segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) divulgado às 4h locais.

“Beryl está se movendo para o interior do leste do Texas. Partes do Texas sofre tempestades e fortes chuvas que trazem riscos de morte. Ventos prejudiciais continuam ao longo da costa, com rajadas fortes”, acrescentou outro relatório, uma hora depois.

Por suas características, é considerado um furacão de categoria 1, com ventos entre 74 a 95 milhas por hora (119 a 153 km).

As autoridades previram quedas de energia após a passagem de Beryl. Na madrugada desta segunda-feira, cerca de 250 mil pessoas ficaram sem luz no Texas, segundo o site poweroutage.us.

O Serviço Meteorológico Nacional manteve um alerta de tornado para algumas áreas do Texas, incluindo Houston, de 2,3 milhões de habitantes, perto da rota do olho do furacão.

“Temos que levar o Beryl muito a sério”, disse o prefeito John Whitmire no domingo. Na madrugada desta segunda-feira, Houston enfrentou chuvas fortes com rajadas de vento.

Segundo o prefeito, equipes de resgate estão prontas para agir se necessário. Várias regiões da costa do Texas estavam sob alertas de furacões e tempestades.

Imagens de um caçador de furacões da cidade de Sargent, entre Corpus Christi e Galveston, perto de Matagorda, mostraram chuvas e cheias.

“A combinação de ciclone e ressaca fará com que áreas normalmente secas perto da costa sejam inundadas pelo avanço das águas que se deslocam para o interior a partir da costa”, disse o NHC.

– Evacuações –

As autoridades do condado de Nueces, onde fica Corpus Christi, já haviam solicitado aos que estavam de férias em suas praias que evacuassem a cidade. O condado vizinho de Refugio, que ainda não se recuperou totalmente dos efeitos do furacão Harvey em 2017, determinou a evacuação obrigatória no sábado.

Na cidade de Port Lavaca, comerciantes taparam as janelas dos seus estabelecimentos com tábuas, enquanto Galveston, a sudeste de Houston, emitiu um pedido de evacuação voluntária para algumas áreas.

Ao passar pelo Caribe na semana passada, o Beryl deixou pelo menos sete mortos: três em Granada, onde o fenômeno atingiu a costa na segunda-feira; um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela, segundo autoridades locais.

Na sexta-feira foi rebaixado para tempestade tropical, depois de atingir a costa como furacão na turística Riviera Maya, no México, onde deixou apenas danos materiais, informaram as autoridades. Depois, seguiu em direção aos Estados Unidos.

– Enfraquecimento –

“Na trajetória prevista, o centro de Beryl se moverá em direção ao leste do Texas [nesta segunda-feira]”, depois se moverá em direção ao Mississippi e Ohio na terça e quarta-feira, informou o NHC.

“Será uma tempestade mortal para as pessoas que estão diretamente em seu caminho”, disse Patrick em uma coletiva de imprensa, acrescentando que é provável que o Beryl toque o solo antes do amanhecer de segunda-feira entre a cidade de Corpus Christi e a ilha de Galveston.

“Acreditem em mim, vocês não gostariam de estar em um de categoria 1”, alertou, referindo-se ao nível mais baixo de um furacão, com ventos entre 119 e 153 quilômetros por hora.

A Casa Branca disse que monitora a situação.

Beryl é o primeiro furacão da temporada do Atlântico, que vai do início de junho ao fim de novembro, e impressionou os especialistas pela intensidade.

Cientistas acreditam que as mudanças climáticas, que causam o aumento das temperaturas da água, favorecem essas tempestades e aumentam as chances de uma rápida intensificação.

