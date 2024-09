Furacão Helene causa ao menos 100 mortes ao passar pelos EUA

Pelo menos 100 pessoas morreram após a passagem do furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos, segundo um balanço da AFP baseado em declarações das autoridades locais.

Na Carolina do Norte, o estado mais afetado, o número de mortos subiu para 39. Além disso, pelo menos 25 pessoas morreram na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 14 na Flórida, quatro no Tennessee e uma na Virgínia.

Os fortes ventos e as chuvas torrenciais deixaram algumas cidades em ruínas, estradas inundadas e milhões de pessoas sem eletricidade.

Helene tocou a terra na tarde de quinta-feira perto de Tallahassee, capital da Flórida, como um furacão de categoria 4 em uma escala de 5 com ventos de 225 km/h. Depois, enfraqueceu para ciclone pós-tropical, mas causou graves inundações, o fechamento de centenas de rodovias e a queda de pontes.

Ante a situação, o presidente Joe Biden visitará as áreas mais afetadas pela passagem do furacão no final desta semana, informou a Casa Branca

