Furacão Milton deixa a Flórida sem provocar enchentes temidas

Por Leonara LaPeter Anton e Brad Brooks

ST. PETERSBURG, Estados Unidos (Reuters) – O furacão Milton atravessou a Flórida nesta quinta-feira, provocando tornados, destruindo casas e cortando a energia elétrica de milhões de pessoas antes de se espalhar pelo Atlântico. No entanto, a área da Baía de Tampa parece ter escapado sem as inundações catastróficas que se temia. Pelo menos quatro mortes foram relatadas no Condado de St. Lucie, na costa atlântica da Flórida, quando um aparente tornado destruiu uma comunidade de aposentados, segundo a imprensa local, citando autoridades do condado. A Reuters não pôde confirmar o relato em um primeiro momento. Mais de 3 milhões de residências e empresas na Flórida ficaram sem energia na manhã desta quinta-feira, de acordo com o site PowerOutage.us. Pelo menos algumas delas estavam esperando há dias que a energia fosse restaurada depois que o furacão Helene atingiu a região há quase duas semanas. O furacão também abriu um buraco no tecido que serve como teto do Tropicana Field, o estádio do time de beisebol Tampa Bay Rays, em St. Petersburg, mas não houve relatos de feridos. “Uma das bênçãos para nós foi o fato de não termos visto aquela tempestade prevista. Isso salvou muita coisa”, disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, durante uma entrevista coletiva no início da manhã. Na área de Tampa, a tempestade derrubou árvores, jogou detritos nas estradas e derrubou fios de eletricidade, como mostram os vídeos dos noticiários locais. Alguns bairros foram inundados, mas a extensão dos danos não será conhecida até que as equipes possam sair e avaliar a destruição, disse Castor. Equipes de emergência da região atenderam durante a noite a dezenas de pedidos de ajuda, incluindo um em que uma árvore caiu sobre uma casa com 15 pessoas, incluindo crianças, disse o chefe de polícia de Tampa, Lee Bercaw. Todas as 15 pessoas foram levadas para um abrigo, afirmou. Os ventos também derrubaram um grande guindaste de construção em St. Petersburg, fazendo com que a estrutura caísse em uma rua deserta. O Estado ainda corria risco de inundação dos rios depois de até 30 cms de chuva. As autoridades ainda estavam esperando que os rios subissem, mas até o momento os níveis de água estavam no mesmo nível ou abaixo do que foi registrado com o furacão Helene há duas semanas, disse Castor na manhã desta quinta-feira. “INSTANTANEAMENTE” Em Fort Myers, na costa sudoeste, o morador Connor Ferin examinou os destroços de sua casa, que havia perdido o telhado e estava cheia de detritos e água da chuva após a passagem repentina de um tornado. “Tudo isso aconteceu instantaneamente, como se as janelas tivessem explodido”, disse. “Peguei os dois cachorros e corri para debaixo da cama e foi só isso. Provavelmente um minuto no total.” A tempestade atingiu a costa oeste da Flórida na noite de quarta-feira como um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson de cinco níveis, com ventos máximos sustentados de 205 km/h. Embora ainda seja uma tempestade perigosa, ela foi menos violenta do que o raro furacão de Categoria 5 que ameaçou o Estado ao atravessar o Golfo do México em direção à Flórida. O Milton se enfraqueceu ao cruzar a terra, caindo para um furacão de Categoria 1 com ventos máximos sustentados de 145 km/h ao atingir a costa leste da península, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA. Na manhã desta quinta-feira, a tempestade estava se afastando da costa atlântica da Flórida depois de atingir comunidades na costa leste. (Reportagem de Brad Brooks, em Orlando, e Leonora LaPeter Anton em St. Petersburg; Reportagem adicional de Julio-Cesar Chavez, Evan Garcia, Rich McKay, Brendan O’Brien, Susan Heavey, Ashitha Shivaprasad, Shubham Kalia e Daksh Grover)