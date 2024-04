Gérard Depardieu detido por supostas agressões sexuais

2 minutos

O ator francês Gérard Depardieu foi detido nesta segunda-feira (29) na polícia judiciária de Paris, onde foi intimado a comparecer para um interrogatório sobre supostas agressões sexuais a duas mulheres, informou à AFP uma fonte próxima do caso.

O intérprete está sob custódia policial e deverá responder às denúncias das mulheres, que o acusam de agressões sexuais e comentários obscenos durante as filmagens de um longa-metragem em 2021 e de uma curta-metragem em 2014.

A primeira mulher, que o denunciou em fevereiro, é uma decoradora que trabalhou na produção do filme “Les Volets verts”, de Jean Becker, e que acusa o ator de agredi-la sexualmente em 2021.

A denunciante declarou em março ao site Mediapart que o ator fez comentários indecentes e depois a “agarrou brutalmente” e “esfregou sua cintura, a barriga, até os seios”.

A segunda mulher, uma ex-assistente de direção, denunciou atos semelhantes ocorridos em 2014. Segundo a emissora BFMTV, a suposta agressão aconteceu durante as filmagens do curta-metragem “Le Magicien et les Siamois”, de Jean-Pierre Mocky,

A denunciante, que tinha 24 anos no momento da agressão, apresentou queixa no dia 9 de janeiro. Ela acusa Depardieu de utilizar “palavras indecentes” em sua mansão em Paris.

Em uma entrevista ao jornal regional ‘Le Courrier de l’Ouest’ em fevereiro, a mulher, que deseja permanecer no anonimato, também citou as mãos do ator “por todo o corpo” durante as filmagens.

