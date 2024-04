G20 discutirá em reunião de julho declaração sobre taxação dos ricos, diz Haddad

WASHINGTON (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a presidência brasileira do G20 quer promover o consenso internacional em torno da tributação da riqueza e discutirá uma declaração conjunta na próxima reunião do grupo em julho.

Falando à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, ele instou os países a procurarem iniciativas mais criativas para esse tipo de tributação, acrescentando que, sem cooperação internacional, aqueles que estão no topo continuarão a evadir impostos.

(Reportagem de Marcela Ayres e Andrea Shalal)