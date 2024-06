G7 chega a acordo sobre empréstimo para apoiar Ucrânia com ativos russos

Por Andrea Shalal e Andrew Gray

BORGO EGNAZIA, Itália (Reuters) – Os líderes do Grupo dos Sete (G7) chegaram a um acordo preliminar nesta quinta-feira para fornecer 50 bilhões de dólares em empréstimos para a Ucrânia usando juros de ativos soberanos russos congelados depois que Moscou lançou a invasão de sua vizinha em 2022.

O acordo político foi a peça central do dia de abertura, no sul da Itália, da cúpula anual dos líderes do G7, que contou com a presença, pelo segundo ano consecutivo, do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

Ele disse que assinou um acordo de segurança de 10 anos com o Japão à margem da cúpula e que o Japão fornecerá à Ucrânia 4,5 bilhões de dólares este ano. Zelenskiy também assinaria um novo acordo de segurança de longo prazo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Muitos dos líderes do G7 enfrentam dificuldades em seus países, mas estão determinados a fazer a diferença no cenário mundial, já que também buscam combater as ambições econômicas da China.

“Há muito trabalho a ser feito, mas tenho certeza de que nesses dois dias poderemos ter discussões que levarão a resultados concretos e mensuráveis”, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aos seus convidados do G7, quando as conversas começaram em um hotel resort de luxo na região de Puglia.

O plano do G7 para a Ucrânia baseia-se em um empréstimo de vários anos usando os lucros de cerca de 300 bilhões de dólares de fundos russos confiscados.

Os detalhes técnicos serão finalizados nas próximas semanas, afirmou uma fonte diplomática do G7 à Reuters. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que o financiamento adicional chegaria até o final deste ano.

Uma autoridade sênior dos EUA declarou que os Estados Unidos concordaram em fornecer até 50 bilhões de dólares, mas esse valor poderia diminuir significativamente à medida que outros países anunciassem sua participação.

O objetivo do acordo é garantir que ele possa ser executado por anos, independentemente de quem esteja no poder em cada Estado do G7 – um aceno para as preocupações de que o candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, poderia ser muito menos simpático a Kiev se derrotar Biden em novembro, de acordo com uma pessoa próxima às negociações.

Enquanto Meloni está voando alto depois de triunfar nas eleições europeias do fim de semana, os líderes das outras seis nações – Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Canadá – enfrentam grandes problemas domésticos que correm o risco de minar sua autoridade.