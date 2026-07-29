Suíça endurece discurso sobre pedidos de asilo sem fundamento
A Suíça reafirmou na ONU, em Genebra, seu compromisso com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e defendeu maior proteção para quem realmente precisa de asilo, ao mesmo tempo em que pediu medidas para reduzir solicitações consideradas infundadas.
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O secretário de Estado para Migração, Vincenzo Mascioli, afirmou que todos têm o dever de defender o direito de asilo e preservar a Convenção dos Refugiados. Em discurso na sede das Nações Unidas, em Genebra, cidade onde o tratado foi adotado em 1951, ele destacou que seus princípios precisam continuar sendo fortalecidos nas sociedades atuais.
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Asilo político
Segundo Mascioli, os sistemas de asilo devem concentrar seus esforços na proteção de pessoas que realmente necessitam de refúgio, ao mesmo tempo em que combatem o aumento de pedidos sem fundamento.
Em mensagem divulgada por ocasião da data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, prestou homenagem à Convenção dos Refugiados e afirmou que o tratado já salvou milhões de vidas desde sua adoção.
Adaptação: Fernando Hirschy
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