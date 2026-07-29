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Genebra internacional

Suíça endurece discurso sobre pedidos de asilo sem fundamento

A Suíça apela à proteção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados
Vincenzo Mascioli, secretário de Estado para Migração da Suíça, durante discurso na ONU, em Genebra, em defesa da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. Keystone-SDA

A Suíça reafirmou na ONU, em Genebra, seu compromisso com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e defendeu maior proteção para quem realmente precisa de asilo, ao mesmo tempo em que pediu medidas para reduzir solicitações consideradas infundadas.

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Keystone-SDA

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O secretário de Estado para Migração, Vincenzo Mascioli, afirmou que todos têm o dever de defender o direito de asilo e preservar a Convenção dos Refugiados. Em discurso na sede das Nações Unidas, em Genebra, cidade onde o tratado foi adotado em 1951, ele destacou que seus princípios precisam continuar sendo fortalecidos nas sociedades atuais.

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A Lei Federal do Asilo define o termo refugiado e as condições que podem ou não levar à concessão de asilo. Especifica que “não são prováveis as alegações que, em pontos essenciais, não são suficientemente fundamentadas, que são contraditórias, que não correspondem aos fatos ou que se baseiam de maneira determinante em provas falsas ou…

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Segundo Mascioli, os sistemas de asilo devem concentrar seus esforços na proteção de pessoas que realmente necessitam de refúgio, ao mesmo tempo em que combatem o aumento de pedidos sem fundamento.

Em mensagem divulgada por ocasião da data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, prestou homenagem à Convenção dos Refugiados e afirmou que o tratado já salvou milhões de vidas desde sua adoção.

Adaptação: Fernando Hirschy

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