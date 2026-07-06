George Clooney receberá Leão de Ouro honorário no Festival de Cinema de Veneza

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O ator, diretor e produtor de cinema George Clooney será homenageado com o Leão de Ouro honorário por sua carreira no próximo Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (6).

Clooney, de 65 anos, disse que receber o prêmio é uma “tremenda honra”.

“Isso provavelmente significa que estou velho, mas aceitarei”, disse ele em um comunicado divulgado pelo festival, que acontecerá este ano de 2 a 12 de setembro.

O júri da 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza será presidido pela atriz americana Maggie Gyllenhaal.

Clooney, também conhecido por seu ativismo político e trabalho humanitário, comparece com frequência ao Festival de Cinema de Veneza.

O ator “explorou diversos gêneros com notável versatilidade”, observou o diretor do festival, Alberto Barbera, citando, entre outros, “Syriana – A Indústria do Petróleo” (2005), filme pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, “Onze Homens e um Segredo”, “Gravidade” e “Os Descendentes”.

Barbera se referiu a Clooney como um “artista completo e carismático, apaixonado e original”.

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