George Clooney reforça dúvidas sobre Biden e pede outro candidato democrata

Uma das principais vozes do Partido Democrata, Nancy Pelosi, alimentou nesta quarta-feira (10) as especulações sobre a candidatura presidencial de Joe Biden, que várias pesquisas, diversos congressistas e até o ator George Clooney consideram fadada ao fracasso.

“Amo Joe Biden, mas precisamos de outro candidato”, escreveu o ator, diretor e produtor no jornal The New York Times.

George Clooney, um apoiador de longa data do Partido Democrata, relembrou um evento de arrecadação de fundos para o presidente americano no meio de junho: “É terrível dizer isso, mas o Joe Biden com quem estive há três semanas não era o mesmo Joe Biden de 2010, nem mesmo o Joe Biden de 2020. Era o mesmo homem que todos nós testemunhamos no debate” com Donald Trump em junho.

Naquela noite, Biden parecia muito confuso e cansado, travando ao falar e perdendo o raciocínio várias vezes.

A opinião de Clooney não é isolada, já que Biden sempre teve o apoio tanto midiático quanto financeiro de Hollywood.

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes, de 84 anos, se recusou a apoiar explicitamente Biden em sua candidatura para as eleições de novembro.

“É uma decisão do presidente decidir se ele vai se candidatar”, declarou à emissora MSNBC. “Todos o encorajamos a tomar essa decisão porque o tempo está se esgotando”, acrescentou.

Mas o democrata de 81 anos acredita já ter tomado uma decisão.

– “Virar a página” –

Joe Biden escreveu na segunda-feira aos congressistas de seu partido dizendo que estava “firmemente determinado a continuar na corrida” e pedindo o “apoio” deles.

Agora o presidente quer “virar a página”, como disse na terça-feira sua porta-voz Karine Jean-Pierre.

O democrata, que tenta dissipar dúvidas sobre sua forma física e acuidade mental, teve outro dia movimentado nesta quarta-feira.

Ele falou brevemente durante uma reunião da principal associação sindical americana, a AFL-CIO.

“Há uma série de coisas que vamos conseguir com sua ajuda em um segundo mandato”, disse, falando sem notas nem teleprompter, um dispositivo que permite ler um texto sem tirar os olhos da câmera.

Joe Biden participará da cúpula da Otan em Washington e à noite jantará com os líderes dos países membros desta aliança.

Até agora, sete democratas da Câmara dos Representantes pediram publicamente que Biden desista. Na noite de terça-feira, um senador também se juntou a eles.

“Acredito que Donald Trump está a caminho de ganhar estas eleições, talvez de maneira avassaladora, e de levar o Senado e a Câmara dos Representantes”, declarou o senador Michael Bennet à CNN.

– Pesquisas –

Se há tanta ansiedade no Capitólio, é porque muitos congressistas temem que Joe Biden possa fazer com que eles percam seus assentos nas eleições legislativas de novembro, que ocorrem ao mesmo tempo que as presidenciais.

Várias pesquisas realizadas desde o debate têm alimentado esses medos, mostrando que Trump mantém ou até amplia a vantagem sobre seu rival democrata.

“O importante não é o que sentimos, mas o que os números nos dizem”, escreveu Ritchie Torres, membro do influente grupo de congressistas afro-americanos, em uma rede social nesta quarta-feira.

Um estudo do instituto Cook Political Report, baseado em 21 grandes pesquisas, atribui ao republicano de 78 anos 47% das intenções de voto a nível nacional, em comparação com 44% de Joe Biden. Nota-se especialmente que o democrata perdeu apoio entre afro-americanos, jovens e hispânicos.

