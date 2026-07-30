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George e Amal Clooney deixam sua residência no sul da França por incêndio

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O ator de Hollywood George Clooney e sua esposa Amal, advogada especializada em direitos humanos, deixaram sua propriedade no sudeste da França devido a um incêndio florestal nas proximidades, informaram autoridades nesta quinta-feira (30). 

A propriedade rural dos Clooney, com vinhedos, uma casa do século XVIII, um lago e uma piscina, fica perto de Brignoles, onde um incêndio começou na noite de quarta-feira. 

“Amal e eu estamos comprometidos em garantir que, aconteça o que acontecer em nossa cidade, somos parte desta comunidade e contribuiremos para sua recuperação”, afirmaram em uma carta à Prefeitura de Brignoles, citada pela revista People. As autoridades confirmaram sua autenticidade. 

A Prefeitura ressaltou que o casal não estava obrigado a fazê-lo, mas decidiu sair da propriedade como medida de precaução. 

O incêndio em Brignoles devastou 130 hectares e obrigou mais de 600 pessoas a deixar a área, informaram os bombeiros e as autoridades. 

A França combate, há uma semana, os piores incêndios florestais da história recente do país.

 

jma-as/st/hgs/an/jc/fp

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