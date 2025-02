Gigante tecnológico chinês Tencent testa modelo próprio de IA, associado ao DeepSeek

O gigante tecnológico chinês Tencent informou, nesta segunda-feira (17), que começou a testar com usuários um modelo próprio de inteligência artificial, após ter incorporado o DeepSeek a seus produtos.

A empresa emergente chinesa DeepSeek, especializada em inteligência artificial (IA), apresentou seu chatbot R1, que poderia competir com concorrentes americanos a um custo aparentemente muito menor.

Várias empresas chinesas anunciaram ter incluído o DeepSeek em seus produtos.

Nesta segunda-feira, o Tencent informou que alguns usuários de seu chatbot Yuanbao poderão usar tanto o DeepSeek quanto seu novo modelo de IA, “Hunyuan Thinker”.

“Graças a estes dois modelos com raciocínio profundo, a resposta às perguntas é mais profissional […] e as respostas parecem mais humanas”, avaliou o grupo em um comunicado.

Radicado em Shenzhen, no sul da China, o Tencent é proprietário do aplicativo de mensagens, rede social e pagamentos on-line WeChat, onipresente no país. É, além disso, um peso-pesado no setor de videogames e na difusão de vídeos por streaming.

Segundo um porta-voz do Tencent, o grupo “lançou recentemente uma versão beta para acessar o DeepSeek” pelo WeChat, que tem mais de um bilhão de usuários ativos mensais.

O Baidu, outro gigante chinês da tecnologia, anunciou, no domingo, que vai integrar o DeepSeek a seu motor de buscas tradicional, líder do mercado.

Apesar de estar em pleno auge na China, alguns países como Itália, Austrália e Coreia do Sul expressaram desconfiança em relação ao DeepSeek, questionando o tratamento que faz dos dados pessoais dos usuários.

