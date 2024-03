Globo de Ouro assina contrato com canal de TV após anos turbulentos

O Globo de Ouro assinou um acordo de cinco anos com um canal de televisão americano, disseram seus organizadores nesta segunda-feira (25), após a premiação enfrentar anos de instabilidade.

Com o novo acordo, a partir do ano que vem, o evento, considerado o pontapé inicial da temporada de prêmios de Hollywood que termina com o Oscar, será transmitido pela CBS e pela plataforma de streaming Paramount+.

O contrato consolida a mudança de rumo da cerimônia anual, que em 2022 saiu do ar como consequência de rumores de corrupção e racismo contra os antigos organizadores.

A CBS transmitiu a edição deste ano, supostamente a um preço reduzido, e teve números de audiência razoáveis, apesar de o anfitrião ter sido bastante criticado.

“A CBS apoiou o Globo de Ouro em uma época muito difícil e compreendeu intrinsecamente seu valor, tendo a visão de futuro, imaginação e convicção para levar esse programa icônico para suas muitas plataformas”, afirmou Jay Penske.

Penske é dono e diretor executivo da Penske Media e Dick Clark Productions, respectivamente, que assumiram o programa após a saída da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

O Globo de Ouro, que homenageia o melhor da televisão e do cinema, passou por mudanças para recuperar sua imagem sob nova direção, liderada pelo bilionário americano Todd Boehly.

Acusações de corrupção e racismo levaram a um boicote da indústria que teve seu auge em 2022, quando os vencedores da premiação foram anunciados apenas nas redes sociais, depois de a NBC cancelar a transmissão.

Desde então, o criticado grupo de jornalistas que criou o prêmio em Los Angeles há mais de oito décadas foi dissolvido, e o corpo de votantes encarregado de decidir os ganhadores foi ampliado com uma rede mais diversa e global.

