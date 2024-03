Gol de pênalti de Mac Allister leva Liverpool ao empate com Man City em jogo intenso

Por Lori Ewing

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) – Alexis Mac Allister marcou de pênalti no segundo tempo e o Liverpool garantiu um ponto com o empate em 1 x 1 contra o Manchester City no clássico da Premier League, em Anfield, neste domingo, que deixou o Arsenal no topo da tabela.

O Liverpool está em segundo, mas empatado com 64 pontos com os Gunners, faltando 10 jogos para o final de uma emocionante disputa a três pelo título. O atual campeão City, que está invicto há 21 jogos em todas as competições, está em terceiro, com 63 pontos. O Arsenal foi para o topo com a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, no sábado.

O City parecia prestes a dar ao técnico Pep Guardiola sua segunda vitória em nove visitas ao caldeirão do Anfield, quando John Stones se esquivou de seu marcador para marcar no escanteio cobrado por Kevin De Bruyne aos 23 minutos. Stones saltou sobre a barreira em frente aos torcedores visitantes e comemorou agitando os pulsos.

Mas a comemoração dos torcedores foi ensurdecedora quando Mac Allister marcou de pênalti no início do segundo tempo, depois que Ederson, goleiro do City, atingiu Darwin Nunez a área.

Animado com o gol, o Liverpool continuou pressionando e esteve perto de marcar. Do outro lado, Jeremy Doku, do City, acertou a trave, mas os dois times tiveram que se contentar com o segundo empate nesta temporada entre os dois titãs.

(Reportagem de Lori Ewing)