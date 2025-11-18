Google lança Gemini 3 na tentativa de liderar corrida da IA

O gigante da tecnologia americano Google apresentou, nesta terça-feira (18), a nova versão do Gemini, sua ferramenta de inteligência artificial (IA), com o objetivo declarado de liderar a acirrada corrida por esta tecnologia.

O Gemini 3 foi promovido por seus criadores como o “melhor modelo do mundo” para interpretar e processar dados de texto, imagens, áudio e vídeo, e como um poderoso “agente” digital, capaz de criar aplicativos sob demanda.

“Este é nosso modelo mais inteligente”, afirmou Koray Kavukcuoglu, chefe de inteligência artificial do Google, em uma sessão informativa com jornalistas. “Gostamos de pensar que ajudará todos a dar vida a qualquer ideia que tenham”, acrescentou.

O novo modelo de IA estará disponível na versão atualizada do aplicativo Gemini, para o qual o Google afirma ter 650 milhões de usuários mensais, enquanto mais de dois bilhões de pessoas o acessam mensalmente através do motor de busca, segundo Kavukcuoglu.

“O Gemini estabeleceu um novo ritmo em termos de atualização de modelos, mas também ao colocá-los à disposição das pessoas mais rápido do que nunca”, insistiu, “entregamos muito rapidamente e aprendemos durante todo o processo”.

A versão anterior, Gemini 2.0, foi apresentada em fevereiro.

Surpreendido pelo surgimento do ChatGPT da startup OpenAI, e ridicularizado por erros iniciais da primeira versão de sua IA generativa no fim de 2023, o Google avançou consideravelmente desde então, tornando-se um ator importante na inteligência artificial voltada ao consumidor.

Poucos meses após o lançamento da primeira versão do Gemini, o grupo de Mountain View, Califórnia, apresentou o AI Overviews, uma função integrada em seu motor de busca Google Search que gerou piadas após recomendar fazer pizza com cola e comer uma pedra por dia em resposta a consultas.

No entanto, o Google rapidamente melhorou a qualidade de sua ferramenta de IA, e segundo o vice-presidente de produto do grupo, Robby Stein, a integração do Gemini 3 em seu motor de busca representará um “avanço formidável”.

