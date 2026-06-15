Governador da Califórnia acusa Trump de investigá-lo por vingança

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O governador da Califórnia, Gavin Newsom, acusou nesta segunda-feira (15) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar uma investigação contra ele como uma “vingança pessoal”.

Newsom, democrata, afirmou que Trump o persegue porque ele considera concorrer à Casa Branca em 2028. Segundo o governador, agentes federais interrogaram amigos e parceiros seus e de sua mulher, além de terem revisado “anos e anos de documentos”.

O jornal The New York Times noticiou várias investigações contra Newsom, entre elas uma focada nas finanças de sua mulher. Segundo os veículos CNN e Los Angeles Times, a investigação seria motivada por suspeita de fraude fiscal.

Newsom ganhou visibilidade nacional recentemente, ao ironizar Trump nas redes sociais. “Donald Trump não me persegue apenas pelas minhas publicações cruéis. Ele me persegue porque considero me candidatar a presidente”, afirma Newsom em um vídeo.

“Um a um, todos que desafiaram Donald Trump acabaram em sua lista negra”, ressaltou o governador, referindo-se ao ex-diretor do FBI James Corney, ao ex-presidente do Fed Jerome Powell e à procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James.

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