Governador do RS decreta estado de calamidade pública por chuvas intensas; número de mortos sobe para 13

(Reuters) – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta-feira devido às chuvas intensas que têm atingido a região e já deixaram 13 mortos e 21 desaparecidos, de acordo com relatório mais recente da Defesa Civil gaúcha divulgada na manhã desta quinta.

“Considerando o enfrentamento de situações de risco pelo Estado do Rio Grande do Sul decorrentes dos referidos eventos climáticos, que ocasionaram danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais… Fica declarado estado de calamidade pública”, disse o governo do Estado em decreto.

Em relatório divulgado na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o número de mortes decorrentes dos eventos climáticos no Estado subiu para 13, em nove municípios, enquanto a quantidade de desaparecidos chegou a 21.

O órgão ainda relatou que cerca de 5.257 pessoas seguem desalojadas e 134 municípios estão sendo afetados pelos incidentes climáticos. O governo disse que mais de 290 mil pontos no Estado estão sem energia elétrica.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sobrevoar as áreas afetadas ainda nesta manhã e realizar uma reunião com o governador do Estado em Santa Maria, a cidade com mais óbitos — três — até o momento, segundo a Defesa Civil.

Em vídeo publicado nas redes sociais mais cedo, Leite pediu articulação entre todas as partes envolvidas nos esforços pelo resgate de pessoas atingidas pelas chuvas, solicitando “força total” nesse sentido.

“Mais do que um momento para sobrevoos, é pra ser um momento de articulação para a mais absoluta e perfeita sintonia entre as Forças Armadas e o Estado do Rio Grande do Sul para fazer o resgate das pessoas”, afirmou.

O Ministério da Defesa relatou nesta quinta-feira que ampliou o efetivo de militares direcionados para a região, de 335 para 626, além de informar o envio de 45 viaturas, 12 embarcações e cinco aeronaves para os esforços emergenciais no local.

No dia anterior, Leite afirmou que as tempestades causaram a maior devastação no Estado nos últimos anos, deixando vários municípios isolados após o desabamento de pontes e a destruição de estradas em meio a enchentes e deslizamentos de terra.

Ele já havia determinado a suspensão das aulas em todo o Estado pelo restante da semana.

Em relatório sobre as condições hidrológicas divulgado na terça-feira, o governo gaúcho previu um risco de inundação “em praticamente todo o Estado”, dada a perspectiva de continuação de “fortes precipitações” nos próximos dias.