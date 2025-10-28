Governador japonês pede ajuda militar após ataques de ursos

Uma autoridade regional japonesa pediu ao governo que envie o Exército para enfrentar o que chamou de uma onda “realmente terrível” de ataques mortais de ursos.

Os ursos mataram 10 pessoas desde o início do ano no Japão, um número recorde, confirmou à AFP um funcionário do Ministério do Meio Ambiente que monitora os ataques.

Os animais estão invadindo cada vez mais as cidades devido a fatores como o declínio da população humana e as mudanças climáticas.

Kenta Suzuki, governador da prefeitura de Akita, no norte do Japão, disse ao ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, que a vida dos cidadãos “não pode ser protegida sem a ajuda das Forças de Autodefesa”.

“Os ataques que visam o pescoço e o rosto são extremamente comuns, resultando em uma situação verdadeiramente terrível”, disse.

Ele destacou que os ursos não aparecem mais apenas nas montanhas, mas também em áreas urbanas.

Koizumi respondeu que o governo “fará o melhor uso de suas capacidades e autoridade para restaurar a segurança”.

A vítima mais recente foi atacada na semana passada ao lado de três pessoas em uma localidade montanhosa de Akita, disse a fonte do Ministério do Meio Ambiente.

Os ursos atacaram turistas, entraram em lojas e apareceram perto de escolas e parques, especialmente no norte do país.

O Japão tem dois tipos de ursos: o urso negro asiático e o urso pardo.

