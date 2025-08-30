Governador relata ‘ataque maciço’ à região ucraniana de Dnipropetrovsk

A Rússia lançou na madrugada deste sábado (30) um “ataque maciço” contra a região ucraniana de Dnipropetrovsk, onde Kiev reconheceu pela primeira vez nesta semana um avanço do Exército russo, informou o governador regional, Sergii Lisak.

“Há explosões. Houve ataques em Dnipro e Pavlograd”, duas cidades importantes dessa província do centro-leste do país, publicou Lisak no aplicativo Telegram, onde pediu aos moradores que permaneçam abrigados. Pouco antes, a Força Aérea ucraniana havia alertado que um míssil se dirigia para a região.

Mais ao sul, o governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, também relatou explosões, e publicou no Telegram uma foto de uma casa em chamas na capital regional, além de cortes de energia. “Os russos atacaram a cidade com ao menos três drones”, indicou.

Desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Dnipropetrovsk havia sido amplamente poupada dos combates intensos. Mas o governo ucraniano reconheceu nesta semana que tropas russas haviam entrado nessa região.

Dnipropetrovsk não está entre as cinco regiões ucranianas – Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhzhia e Crimeia – que a Rússia reivindicou publicamente como parte do seu território.

Lisak informou na véspera que ataques russos durante a noite haviam matado duas pessoas em Dnipropetrovsk.

