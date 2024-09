Governo anuncia bloqueio adicional de R$2,1 bi de ministérios para cumprir regras fiscais

1 minuto

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) – Os ministérios do Planejamento e da Fazenda apontaram nesta sexta-feira a necessidade de ampliar em 2,1 bilhões de reais o bloqueio de verbas de ministérios com o objetivo de cumprir o limite de gastos deste ano, totalizando uma contenção de 13,3 bilhões de reais.

Por outro lado, de acordo com nota do Planejamento, será feita uma reversão do contingenciamento de 3,8 bilhões de reais em vigor até o momento após uma elevação de receitas.

A pasta informou que, segundo as projeções da equipe econômica, o governo central fechará 2024 com déficit primário de 28,3 bilhões de reais.