Governo brasileiro anuncia libertação de 13 brasileiros da flotilha para Gaza

afp_tickers

2 minutos

O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (7), a libertação de 13 de seus cidadãos, incluindo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que integravam a flotilha de ajuda para Gaza detida pelas autoridades israelenses.

Na semana passada, Israel interceptou em águas internacionais uma flotilha de 45 embarcações que zarpou da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome extrema após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas.

Mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, segundo as autoridades israelenses.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil declarou em comunicado nesta terça que, “após negociações conduzidas pelo governo”, os 13 brasileiros que estavam nos barcos “foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados”.

O grupo incluía a deputada Luizianne Lins, do Partilho dos Trabalhadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Após 6 dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, estão finalmente livres!”, escreveu a deputada no Instagram junto a uma foto dos ativistas.

Na segunda-feira, Lula exigiu que o governo de Israel permitisse o retorno dos brasileiros “o quanto antes” e em “plena segurança”.

“O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da ‘Flotilha Global Sumud’ fora de seu mar territorial”, escreveu o presidente na rede social X.

O governo israelense informou na segunda-feira que 171 ativistas haviam sido deportados, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, que chegou a Atenas.

Os ativistas deportados para a capital grega denunciaram terem sido vítimas de violência e “tratados como animais”.

Israel negou as acusações e garantiu que “todos os direitos legais” foram “completamente respeitados”.

rsr/mar/yr/aa