Governo da Bélgica denuncia ‘ato antissemita’ após explosão diante de sinagoga em Liege

2 minutos

O governo da Bélgica denunciou um “ato antissemita abjeto” e “um ataque contra nossos valores” após uma explosão, na madrugada desta segunda-feira (9), diante de uma sinagoga em Liege, no leste do país.

A detonação aconteceu pouco antes das 4h00 (0h00 de Brasília) diante do templo e não deixou feridos.

“Um dispositivo explosivo foi colocado ou atirado, não sei ao certo, em frente a uma das portas principais da sinagoga, e estourou as janelas e a porta” de madeira, declarou o rabino de Liege, Joshua Nejman. Janelas de prédios vizinhos também foram danificadas.

Organizações judaicas na Bélgica denunciaram um “ataque antissemita”, que descreveram como um “alerta imperativo” para as autoridades belgas.

O Ministério Público Federal, responsável pela investigação, mencionou “possíveis indícios de um ato terrorista”, sem ainda poder confirmar suas motivações.

Para o governo belga, no entanto, não há dúvidas sobre a origem criminosa da explosão e que ela foi direcionada contra a comunidade judaica.

“O antissemitismo é um ataque contra nossos valores e nossa sociedade” e “deve ser combatido sem ambiguidades”, declarou o primeiro-ministro, Bart De Wever, na rede X.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, também denunciou nessa rede social “um ato antissemita abjeto” e afirmou que “as medidas de segurança continuarão sendo reforçadas em locais semelhantes”.

O prefeito de Liege, Willy Demeyer, condenou o ataque “nos termos mais fortes possíveis” e afirmou que “tudo isso é intencional e direcionado”.

“Não podemos permitir que conflitos estrangeiros sejam importados para a nossa cidade”, declarou à emissora pública RTBF, em uma aparente alusão à guerra no Oriente Médio.

As forças de segurança estabeleceram um perímetro para facilitar as tarefas de investigação no local, aonde foram mobilizados membros da polícia judicial federal especializados em antiterrorismo.

Construída em 1899, a sinagoga também abriga um museu da história da comunidade judaica de Liege, segundo o seu site. A comunidade judaica na Bélgica conta com cerca de 40.000 pessoas, residentes principalmente em Antuérpia e Bruxelas.

