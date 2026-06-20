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Governo da Bolívia e central sindical fecham acordo após semanas de crise

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O governo da Bolívia e a Central Operária Boliviana (COB) fecharam nesta sexta-feira um acordo para pacificar o país, após mais de seis semanas de protestos de sindicatos de camponeses e operários, que pediam a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

Mario Argollo, líder da COB, informou que, “a partir deste momento, as medidas de pressão em nível nacional estão sendo levantadas”, e destacou o “compromisso do governo de cumprir imediatamente tudo o que foi assinado”.

Paz saudou o acordo e ressaltou que “o diálogo é mais forte do que a própria força. Não sobrevivem os mais fortes, e sim os que sabem se adaptar.”

jac/nn/lb

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