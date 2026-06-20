Governo da Bolívia e central sindical fecham acordo para levantar protestos

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O governo da Bolívia e a Central Operária Boliviana (COB) fecharam nesta sexta-feira um acordo para pacificar o país, após mais de seis semanas de protestos sindicais que pediam a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Alguns setores, no entanto, afirmaram que vão manter as manifestações.

A COB decretou no começo do mês passado uma greve trabalhista e um bloqueio de estradas, em protesto contra a falta de solução para a crise econômica mais grave no país em 40 anos. A medida provocou escassez de alimentos, remédios e combustível em várias cidades, principalmente em La Paz e El Alto.

Mario Argollo, líder da COB, informou que, “a partir deste momento, as medidas de pressão em nível nacional estão sendo levantadas”, e destacou o “compromisso do governo de cumprir imediatamente tudo o que foi assinado”.

Paz saudou o acordo e ressaltou que “o diálogo é mais forte do que a própria força. Não sobrevivem os mais fortes, e sim os que sabem se adaptar.”

O governo havia iniciado um diálogo com Argollo na semana passada. Sindicalistas e ministros se reuniram para alcançar o acordo de hoje.

Os bloqueios de estradas, que chegaram a mais de 100, caíram pela metade, e o governo espera que eles diminuam ainda mais nas próximas horas. Mas os indígenas e camponeses do sindicato Túpac Katari, dos Andes, e os cultivadores de folhas de coca do Chapare decidiram manter a pressão.

– Libertação de presos –

Os acordos preveem a formação de mesas de trabalho entre ministros e líderes sindicais para estudar a libertação das pessoas detidas em manifestações e bloqueios de estradas. Segundo a Defensoria do Povo, elas são mais de 100.

O governo também se comprometeu a não privatizar estatais, como pediam os sindicatos. Ele afirma que as manifestações foram promovidas pelo ex-presidente Evo Morales (2006-2019), o que Argollo negou.

Morales é alvo de um mandado de prisão por tráfico de menor, um crime que nega. Ele está refugiado na região do Chapare, protegido por grupos de camponeses.

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jac/nn/lb