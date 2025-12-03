Governo dos EUA destitui juízes de imigração em Nova York

afp_tickers

2 minutos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos destituiu oito juízes de imigração na cidade de Nova York, informou nesta terça-feira (2) a associação que representa a categoria, em meio à tensão entre os tribunais e o governo de Donald Trump.

Segundo a Associação Nacional de Juízes de Imigração (NAIJ, na sigla em inglês), os oito juízes trabalhavam no número 26 da Federal Plaza, em Manhattan, onde fica o tribunal que revisa casos de imigrantes que buscam regularizar sua situação.

Há meses, agentes federais patrulham diariamente os corredores do edifício federal Jacob K. Javits, onde prendem imigrantes na saída de audiências, diante de jornalistas.

Imagens de confrontos com a polícia e de famílias de imigrantes sendo separadas viralizaram no mundo, o que tornou o endereço um símbolo da ofensiva do governo americano.

O motivo da destituição dos juízes de Nova York não foi informado. Eles se somam aos cerca de 90 magistrados destituídos este ano em todo o país, de um total de 600, de acordo com o jornal New York Times.

Segundo grupos de defesa dos imigrantes, as destituições têm como objetivo substituir esses juízes por outros mais alinhados com a política migratória do governo Trump.

Como cidade-santuário para os imigrantes, Nova York limita a cooperação entre autoridades locais e os serviços federais de imigração, mas não impede as suas operações.

rh/eml/iv/md/cr/nn/lb/rpr