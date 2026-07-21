Governo espanhol quer proibir fumar em terraços e praias

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O governo de esquerda espanhol anunciou, nesta terça-feira (21), que buscará proibir fumar e usar vape em terraços e praias, após apresentar um projeto de lei que deverá ser submetido à votação no Parlamento, onde não possui maioria.

O texto prevê também vetar que os menores consumam tabaco e impedir a publicidade, promoção e patrocínio de produtos de tabaco, que representam graves riscos para a saúde, incluindo câncer.

A ministra da Saúde, Mónica García, disse que o objetivo era ampliar as restrições para além da proibição de fumar em lugares fechados aprovada em 2010, a fim de “proteger melhor a saúde pública e avançar rumo a uma geração livre de tabaco”.

“O objetivo é muito simples: que, nos espaços compartilhados, respirar ar limpo seja a norma”, declarou em uma coletiva de imprensa, após o conselho de ministros aprovar o anteprojeto de lei.

As mulheres grávidas e as pessoas com asma deveriam poder aproveitar as mesas ao ar livre dos restaurantes sem ficarem expostas à fumaça das mesas próximas, destacou.

O anteprojeto deve ser aprovado pelo Parlamento, onde o governo do socialista Pedro Sánchez não tem maioria, o que dificulta que ele se transforme em lei.

Este anúncio provocará provavelmente uma forte reação do importante setor de hotelaria na Espanha, segundo destino turístico mundial, onde comer ao ar livre é muito popular durante o calor sufocante do verão.

Cerca de 26% da população adulta da Espanha fuma diariamente, segundo dados oficiais de 2024.

Fumar causa cerca de 50 mil mortes por ano no país e é um fator de risco em aproximadamente 30% dos casos de câncer, acrescentou García.

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