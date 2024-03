Governo pode rever para cima projeção de crescimento do PIB em 2024, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O governo poderá rever para cima as projeções “modestas” de crescimento da atividade no Brasil neste ano, afirmou nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo acreditar que o país pode repetir o desempenho econômico do ano passado.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda deixou inalterada em 2,2% sua projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024, número mais otimista que as projeções de mercado, atualmente em 1,85%, segundo o mais recente boletim Focus do Banco Central. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9%.

“Talvez a área econômica tenha que rever as projeções modestas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano como aconteceu no ano passado”, disse.

“O mercado achava que era menos que 1% (o possível crescimento em 2023), nós achávamos que era 2%, e batemos quase 3% de crescimento, podemos repetir eventualmente o bom desempenho da economia brasileira no ano passado, com inflação dentro da meta e gerando emprego”, acrescentou.

Em evento no Palácio do Planalto, Haddad afirmou ainda que o governo deve enviar os projetos de lei de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo ao Congresso até 15 de abril.

Para ele, a reforma no sistema tributário poderá transformar o Brasil em uma plataforma de exportação de produtos industriais.

(Por Bernardo CaramEdição de Isabel Versiani e Luana Maria Benedito)