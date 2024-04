Governo vai propor mercado secundário de títulos para alavancar crédito imobiliário, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo vai propor na próxima semana o lançamento de um mercado secundário de títulos do mercado imobiliário, o que abriria espaço para que bancos “limpem” seus balanços e ampliem a concessão de crédito.

Em evento promovido pelo Bradesco BBI, Haddad citou como exemplo a Caixa Econômica Federal, que poderia repassar títulos da sua carteira de crédito imobiliário a terceiros, que negociariam os papeis no mercado. Segundo ele, esses agentes terão que ceder um pouco para que a iniciativa prospere.

“Se conseguirmos induzir esse processo e simultaneamente termos ambiente macroeconômico mais positivo, com taxa de juros mais civilizada, inflação controlada, entendemos que podemos alavancar o crédito imobiliário no Brasil, que é muito baixo”, disse.

Segundo ele, o tema já foi debatido com o Banco Central, a Caixa, o Banco do Brasil e com representantes do setor da construção civil.