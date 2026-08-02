Grécia enfrenta vários incêndios

afp_tickers

Compartilhar

4 minutos

A Grécia enfrenta, em plena temporada turística, vários incêndios violentos em meio a uma situação complexa, com condições meteorológicas “extremas” e ventos que alcançam com frequência 100 quilômetros por hora, afirmou neste domingo (2) o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

Em uma semana, mais de 16 mil hectares de florestas e terras agrícolas foram devastados pelas chamas no país, atingido pela crise climática, assim como toda a bacia mediterrânea.

Afetada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e ao cenário de seca, a Grécia permaneceu relativamente a salvo das chamas que atingiram, no início da temporada de verão, a França e a Espanha. Agora, o país se encontra em estado de alerta máximo.

“Estes dias são extremamente difíceis”, escreveu o primeiro-ministro no Facebook. “Quando os ventos sopram com tanta força, nem mesmo as dezenas de aeronaves de que dispomos podem operar com segurança”, acrescentou.

“Há momentos em que a natureza e a intensidade dos fenômenos meteorológicos ultrapassam qualquer planejamento humano e qualquer capacidade operacional”, destacou Mitsotakis.

Localizado a 70 km ao noroeste da capital, Porto Germeno, no Golfo de Corinto, é um destino de verão muito procurado pelos moradores de Atenas.

Os danos na região são consideráveis, afirmaram várias testemunhas à AFP. “O fogo era muito violento e o vento soprava com uma força incrível. Não havia nada a fazer, a não ser observar o incêndio. Minha casa foi completamente destruída”, declarou no sábado à AFP Minas Tsotdanis, um agricultor que mora em um vilarejo próximo.

Dezenas de residências foram danificadas ou destruídas, segundo as autoridades.

Théodore Giannaros, meteorologista especializado em incêndios e pesquisador do Observatório Nacional, afirmou que os focos ao redor de Porto Germeno parecem ter atingido uma área de mais de 10 mil hectares, quase o dobro da estimativa inicial.

“Infelizmente, é muito provável (se não quase certo) que este incêndio seja classificado como um mega-incêndio”, escreveu no Facebook.

– Várias frentes –

Com ventos fortes soprando durante a maior parte da semana, os bombeiros enfrentaram dezenas de incêndios nos últimos dias.

Um novo incêndio foi declarado no sábado na ilha de Cefalônia, no Mar Jônico.

O ministro grego da Proteção Civil, Evangelos Tournas, declarou no sábado que os bombeiros foram “levados ao limite”.

Três bombeiros morreram durante a semana, dois em Creta e um no Peloponeso. No início da semana, as chamas nas ilhas de Creta e Paros afetaram outras 6.000 hectares.

A violência dos ventos criou “condições extremamente difíceis e, em muitos casos, os aviões não conseguem recolher água ou não conseguem efetuar as descargas devido a turbulências extremas”, disse Tournas.

Porto Germeno e outras localidades foram evacuadas quando o incêndio avançou na sexta-feira.

Os ventos perderam força no fim da tarde de sábado, mas a área metropolitana de Atenas e as localidades próximas de Voiotia e a ilha de Eubeia permaneciam neste domingo em um nível de risco de incêndio quase máximo, informou o Ministério da Proteção Civil.

Os cientistas alertam que os fenômenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, são cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana.

Na Europa, o verão está marcado por ondas de calor e pela seca, que provocaram incêndios de proporções históricas na Espanha e na França, já sob controle.

jph/pb/meb/fp