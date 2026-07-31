Grécia evacua parte de um subúrbio de Atenas devido aos incêndios

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Bombeiros combateram vários incêndios na Grécia nesta sexta-feira (31), onde fortes ventos obrigaram as autoridades a ordenar a evacuação de parte de um subúrbio de Atenas.

Em uma mensagem enviada para celulares no final da tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil solicitou a evacuação preventiva de parte de Chaidari, um bairro localizado 11 km a oeste da capital grega.

“Há casas localizadas perto do epicentro” do incêndio, alertou Vassilis Vathrakogiannis, porta-voz do Corpo de Bombeiros, em uma coletiva de imprensa. “Por isso, mensagens de alerta foram enviadas”, disse.

“Quatro aviões-tanque, cinco helicópteros e mais de 100 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio em Chaidari”, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros à AFP.

Essa nova frente de incêndio se soma a outros focos que surgiram nos últimos quatro dias, primeiro na ilha turística de Paros, nas Cíclades, e depois na região próxima à cidade de Rethymno, em Creta.

Na Europa, este verão foi marcado por ondas de calor e seca, que causaram incêndios de proporções históricas na Espanha e na França, agora sob controle.

O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática provocada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

“Meu café foi destruído. Este lugar sustentava duas famílias, a minha e a do meu filho”, contou à AFP Thrasyvoulos Paterakis, 69 anos, proprietário de um café na localidade de Agia Galini. “Agora estamos na rua”, lamentou.

Um incêndio atingiu a localidade turística no sul de Creta na quarta-feira à noite e quase 8 mil turistas e moradores foram obrigados a abandonar a região. A maioria foi autorizada a retornar, mas os danos são consideráveis.

– “Não sobrou nada” –

Outro incêndio foi registrado na costa norte da ilha, ao sul da cidade de Retimno, onde 4.500 hectares foram queimados nos últimos dias, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas.

Embora a situação na região esteja “melhor”, o incêndio “ainda não está sob controle e ainda há muitos focos”, disse à AFP um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Na vizinha Turquia, centenas de bombeiros enfrentam ventos fortes para apagar um incêndio próximo à localidade de Cine, no sudoeste do país.

“Fomos reduzidos a cinzas, não sobrou nada. Meu cachorro não está mais aqui, eu o amava mais do que à minha própria vida”, declarou Arzu Celep à imprensa local.

O ministro das Florestas, Ibrahim Yumakli, declarou na quinta-feira que seis incêndios permaneciam ativos em todo o país, mas cinco estavam em grande parte sob controle nesta sexta-feira.

– Incêndio controlado na França –

Na França, o grande incêndio que devastou 42.000 hectares no sudoeste do país permanece “estável”, mas ainda persistem “setores ativos”, informaram as autoridades.

O pior incêndio florestal na França desde 1949 forçou mais de 220 mil pessoas de Gironde a abandonarem a região vinícola, durante a movimentada temporada de verão, e destruiu quase 240 residências. Segundo as autoridades, 198 mil pessoas já tinham voltado para casa nessa sexta-feira à noite, ou para o que resta delas.

Na vizinha Espanha, o governo suspendeu na quinta-feira o estado de emergência decretado na semana passada devido a um incêndio florestal que ameaçava áreas próximas de Madri. As autoridades anunciaram que não restavam “focos ativos”.

Porém, uma nova onda de calor afeta o país e as autoridades alertaram que o risco continua “muito elevado”.

Em Portugal, quase mil bombeiros lutavam contra um incêndio florestal na localidade norte de Valpaços, que devastou pelo menos 6.000 hectares desde terça-feira, segundo a Proteção Civil.

Outro incêndio mobilizou quase 200 pessoas no município vizinho de Chaves.

Uma nova onda de calor afeta a Europa Central, onde as temperaturas podem chegar a 41°C nos próximos dias.

Vários países da região reforçaram as medidas de emergência diante dos riscos de incêndios e da crescente pressão sobre as redes de água e energia.

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