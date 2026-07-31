Grécia evacua parte do subúrbio de Atenas devido a incêndio

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Bombeiros combatiam nesta sexta-feira (31) vários incêndios na Grécia, onde ventos fortes levaram as autoridades a ordenar a evacuação de parte do subúrbio de Atenas.

Em mensagem enviada a celulares, a Defesa Civil pediu no fim da tarde a evacuação preventiva de parte da área de Chaidari, a 11 km da capital grega.

“Há casas localizadas perto do foco” do incêndio, alertou Vassilis Vathrakogiannis, porta-voz do Corpo de Bombeiros, em uma coletiva de imprensa. “Por isso, mensagens de alerta foram enviadas”, disse.

“Quatro aviões-tanque, cinco helicópteros e mais de 100 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio em Chaidari”, informou à AFP um porta-voz dos bombeiros.

O prefeito de Chaidari, Michalis Selekos, disse que os moradores correram “um risco enorme”, mas que os bombeiros haviam conseguido controlar as chamas. A maioria dos moradores pôde voltar para casa.

Segundo os serviços de luta contra incêndios, 51 focos foram declarados nas últimas 24 horas. A nova frente se soma a outros incêndios declarados nos últimos quatro dias, primeiramente na ilha turística de Paros, nas Cíclades, e depois na região próxima à cidade de Rethymno, em Creta.

O verão europeu está sendo marcado por ondas de calor e seca, que causaram incêndios de proporções históricas na Espanha e na França, já sob controle. O calor extremo, que cientistas atribuem às mudanças climáticas, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

“Meu café foi destruído. Este lugar sustentava duas famílias, a minha e a do meu filho”, contou à AFP Thrasyvoulos Paterakis, 69 anos, proprietário de um café na localidade de Agia Galini. “Agora estamos na rua”, lamentou.

Um incêndio atingiu a localidade turística no sul de Creta na quarta-feira à noite e quase 8 mil turistas e moradores foram obrigados a abandonar a região. A maioria foi autorizada a retornar, mas os danos são consideráveis.

– ‘Não sobrou nada’ –

Outro incêndio foi registrado na costa norte da ilha, ao sul da cidade de Retimno, onde 4.500 hectares foram queimados nos últimos dias, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas.

Embora a situação na região esteja “melhor”, o incêndio “ainda não está sob controle e ainda há muitos focos”, disse à AFP um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Na vizinha Turquia, centenas de bombeiros enfrentam ventos fortes para apagar um incêndio próximo à localidade de Cine, no sudoeste do país.

“Fomos reduzidos a cinzas, não sobrou nada. Meu cachorro não está mais aqui, eu o amava mais do que à minha própria vida”, declarou Arzu Celep à imprensa local.

O ministro das Florestas, Ibrahim Yumakli, declarou na quinta-feira que seis incêndios permaneciam ativos em todo o país, mas cinco estavam em grande parte sob controle nesta sexta-feira.

– Sul da França –

Na França, o incêndio que devastou 42.000 hectares no sudoeste do país permanecia “estável”, mas “setores ativos” se mantinham, segundo autoridades.

O pior incêndio florestal na França desde 1949 forçou mais de 220 mil habitantes de Gironde a abandonar a região vinícola durante a movimentada temporada de verão e destruiu quase 240 residências. Segundo autoridades, 198 mil pessoas já haviam voltado para casa hoje, ou para o que restou delas.

Mas o fogo voltou a ganhar força hoje em Var (sudeste da França) devido ao vento, e avançou rapidamente, segundo autoridades. Ele havia consumido 1.000 hectares desde o começo da tarde e levado cerca de 2.500 pessoas a evacuar a área.

Na vizinha Espanha, o governo suspendeu na quinta-feira o estado de emergência decretado na semana passada devido a um incêndio florestal que ameaçava áreas próximas de Madri. Autoridades anunciaram que não restavam “focos ativos”, mas uma nova onda de calor afeta o país e o risco continua “muito elevado”.

Em Portugal, quase mil bombeiros lutavam contra um incêndio florestal na localidade norte de Valpaços, que devastou pelo menos 6.000 hectares desde terça-feira, segundo a Proteção Civil. Outro incêndio mobilizou quase 200 pessoas no município vizinho de Chaves.

Uma nova onda de calor afeta a Europa Central, onde as temperaturas podem chegar a 41°C nos próximos dias. Vários países da região reforçaram as medidas de emergência diante dos riscos de incêndios e da crescente pressão sobre as redes de água e energia.

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