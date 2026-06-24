Grand Theft Auto, em números

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Desde 1997, Grand Theft Auto bate recordes e gera lucros significativos para a Rockstar Games, que prepara o lançamento do sexto título da saga, disponível para reserva a partir de quinta-feira (25). Estes são os principais números do bem-sucedido videogame.

– 470 milhões –

É o número de jogos vendidos pela série desde seu lançamento.

Somente de “GTA V”, lançado em 2013, foram vendidas quase 230 milhões de unidades, segundo os resultados de Take-Two Interactive (empresa-mãe da Rockstar) publicados em maio.

Lançado em três gerações de consoles (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One e PlayStation 5/XBOX Series), trata-se do segundo jogo eletrônico mais vendido da história, atrás apenas de “Minecraft”.

Com o GTA, os jogadores podem se colocar na pele de verdadeiros delinquentes, cometendo várias infrações em uma grande cidade, cenário de emocionantes perseguições policiais.

– 3 –

É o número de dias que o GTA V precisou para ultrapassar 1 bilhão de dólares (cerca de 5,1 bilhões de reais na cotação atual) em vendas em 2013. Um recorde com o qual se tornou o produto de entretenimento que vendeu mais rápido em toda a história, segundo a Take-Two Interactive.

-282 milhões –

É o número de visualizações do anúncio de GTA VI no YouTube, publicado há dois anos e meio, o que o torna um dos trailers de videogame mais populares até hoje.

O trailer, de um minuto e meio, propõe um retorno a Vice City, inspirada em Miami e cenário da edição lançada em 2002, e foi visto em mais de 93 milhões de vezes em menos de 24 horas no YouTube.

Outro anúncio, publicado em 6 de maio de 2025, acumula quase 168 milhões de visualizações.

– 13 –

É o número de anos que separa o lançamento de GTA V, em setembro de 2013, da sexta edição, com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026.

Inicialmente prevista para 2025, a comercialização do GTA VI foi adiada para o final de maio e depois para novembro de 2026.

Em comparação, passaram-se 16 anos entre o primeiro jogo da saga e o último título lançado até hoje, GTA V.

– 5 –

É o número de personagens femininas jogáveis que existem na série, todas elas no primeiro título (lançado em 1997), até a chegada de Lucia, uma das duas protagonistas de GTA VI.

Isso é uma novidade na história da série, pois, embora tenham existido tentativas com personagens femininas em versões diferentes, edições limitadas e na versão online, até agora GTA só havia colocado heróis masculinos na linha de frente.

– 90 –

É o número de vídeos com sequências da fase de desenvolvimento de GTA VI que foram roubados e compartilhados online em 2022.

– 4.000 –

É o número de artigos escritos sobre o jogo entre 1997 e 2009, segundo o Guinness World Records, que o classificou como “série de videogames mais polêmica do mundo”, uma categoria que, segundo os comentaristas, teria sido criada especialmente para o GTA.

– 75 –

É o número de quilômetros quadrados do mapa do GTA V, que se passa na cidade fictícia de Los Santos e em seus arredores. Esta área é, de longe, a maior da série de GTA, embora tenha sido ofuscada por outros videogames de mundo aberto.

– 861 –

É o número de atores que participaram da dublagem de GTA IV, e que supera, de longe, o de todos os outros videogames, afirmou o Guinness World Record em 2009.

Os jogos da franquia recorreram a vozes de famosos como o roqueiro Axl Rose, o ator Samuel L. Jackson e o rapper e ator Ice-T.

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