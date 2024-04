Grande Barreira de Corais da Austrália sofre pior branqueamento jamais registrado

1 minuto

A Grande Barreira de Corais da Austrália experimenta seu pior caso de branqueamento jamais registrado, informaram, nesta quarta-feira (noite de terça, 16, em Brasília), as autoridades responsáveis pelo recife.

“Os impactos acumulados experimentados ao longo do recife neste verão foram mais altos do que em verões anteriores”, indicou a Autoridade do Parque Marinho em um comunicado.

Considerada o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais mede 2.300 quilômetros de comprimento e abriga uma enorme biodiversidade, incluindo mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes.

Mas avaliações aéreas efetuadas pelos cientistas mostram que cerca de 730 dos mais de 1.000 recifes que compõem a Grande Barreira perderam cor, segundo a autoridade.

O branqueamento ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, expele uma alga microscópica chamada zooxanthellae. Se as altas temperaturas persistem, o coral perde cor e morre.

Este é o quinto branqueamento em massa dos recifes da Grande Barreira nos últimos oito anos.

lec/djw/cwl/mas/nn/atm/rpr/mvv