Grande incêndio destrói edifício histórico da Bolsa de Copenhague

2 minutos

Um grande incêndio destruiu nesta terça-feira (16) o edifício da antiga Bolsa de Copenhague, do século XVII, sua emblemática agulha desabou entre as chamas e os bombeiros lutam para salvar o restante do edifício.

A agulha, de 54 metros, foi envolvida pelas chamas no edifício, encomendado pelo rei Cristian IV e construído entre 1619 e 1640.

O edifício é uma das construções mais antigas de Copenhague e passava por obras de restauração. A causa do incêndio não foi determinada.

“É nossa Notre Dame! É um tesouro nacional”, lamentou Elisabeth Moltke, uma moradora de 45 anos.

O incêndio começou às 7H30 locais (2H30 de Brasília), informaram os serviços de emergência e quase 100 bombeiros foram mobilizados.

“As fachadas continuam de pé, mas estão começando a ceder devido aos efeitos do incêndio”, afirmou o comandante dos serviço de emergência, Jakob Vedsted Andersen. “Estamos fazendo todo o possível para proteger as fachadas, mas não podemos dar nenhuma garantia”.

Vedsted Andersen explicou à agência Ritzau que, como o teto é de cobre, é impossível entrar no prédio.

O prédio, próximo do Parlamento da Dinamarca, abrigou a sede da Bolsa de Copenhague até a década de 1970 e é atualmente a sede da Câmara de Comércio Dinamarquesa.

O incêndio não deixou nenhum ferido e não há risco de propagação para outros edifícios.

A polícia isolou parte do centro da capital, para ajudar os bombeiros na operação de combate às chamas.

“Estamos diante de um cenário terrível”, afirmou a Câmara de Comércio. O ministro da Cultura, Jakob Engel-Schmidt, lamentou que “400 anos de patrimônio estão em chamas”.

cbw-nzg/phy/avl/meb/fp