Grande tempestade de inverno deixa pelo menos 30 mortos nos EUA

Uma enorme tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos desde o fim de semana já deixou 30 mortos, incluindo sete em um acidente aéreo, e mais de 500 mil residências sem eletricidade, em pleno frio polar.

A massa gelada de ar ártico que se desloca pelos EUA fará a temperatura cair ainda mais, especialmente no norte, onde pode chegar a -45ºC de sensação térmica.

O número de mortos subiu para 30 devido ao fenômeno extremo, segundo uma compilação de relatos de autoridades e meios de comunicação locais, com causas que incluem hipotermia, acidentes de trânsito ou aéreos, com trenós, veículos 4×4 e removedores de neve.

Ao total de falecidos, somam-se sete dos oito passageiros de um avião de pequeno porte que caiu durante a decolagem em meio a uma tempestade de neve no Maine (nordeste) na noite de domingo, informou a agência aeronáutica americana.

Na cidade de Nova York, outras oito pessoas foram encontradas sem vida em meio à queda da temperatura, embora as causas de suas mortes ainda estejam sob investigação.

– Sem eletricidade –

Segundo o site especializado poweroutage.us, mais de 530 mil clientes ainda estavam sem eletricidade na manhã desta terça-feira, principalmente no sul do país.

No Mississipi, mais de 140 mil residências estão sem energia e no Tennessee, o número passa de 175 mil. Em ambos os estados, o peso do gelo derrubou linhas elétricas. Na Louisiana, há mais de 100.000 clientes com cortes de eletricidade.

A especialista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), Allison Santorelli, disse à AFP que a recuperação desta tempestade tem sido particularmente difícil devido ao grande número de estados afetados.

Os do norte, mais preparados para o inverno, não puderam compartilhar seus recursos com as regiões do sul, menos preparadas.

“Muitos desses lugares não contam com os meios nem os recursos para limpar depois de eventos como este”, declarou. “Estamos especialmente preocupados com as pessoas nessas regiões que estão sem eletricidade neste momento”, frisou.

Considerada uma das piores tempestades de inverno das últimas décadas nos Estados Unidos, o fenômeno vem acompanhado de um acúmulo de gelo, com consequências potencialmente catastróficas, segundo o NWS.

Dave Radell, meteorologista do NWS em Nova York, declarou à AFP que a neve desta tempestade estava “muito seca” e “fofa”, o que significa que o vento poderia espalhá-la facilmente, dificultando a limpeza das estradas e reduzindo a visibilidade.

– Vórtice polar –

Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, declararam estado de emergência para mobilizar pessoal e recursos urgentes.

As nevascas deixaram estradas intransitáveis, além do cancelamento de ônibus, trens e voos durante o fim de semana.

Os principais aeroportos dos EUA, incluindo Washington, Filadélfia e Nova York, ficaram praticamente paralisados. Pelo menos 22.000 voos foram cancelados desde sábado e milhares de outros sofreram atrasos, segundo o site FlightAware.

A tempestade está relacionada com uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que habitualmente circula acima do polo norte, mas que se deslocou para o sul.

Os cientistas consideram que o aumento das perturbações no vórtice polar poderia estar relacionado com a mudança climática.

