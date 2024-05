Gripe aviária infecta terceiro trabalhador de setor laticínios nos EUA

2 minutos

Por Leah Douglas e Julie Steenhuysen e Tom Polansek

(Reuters) – Um terceiro trabalhador do setor de laticínios dos Estados Unidos testou positivo para gripe aviária após exposição a vacas infectadas e foi o primeiro a sofrer com problemas respiratórios, disseram autoridades norte-americanas nesta quinta-feira.

A infecção foi o segundo caso humano no Estado do Michigan, que confirmou mais casos de gripe aviária em bovinos do que qualquer outro Estado. Também amplia os sintomas para casos humanos, depois que os dois trabalhadores que anteriormente testaram positivo tiveram apenas conjuntivite e se recuperaram.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA disse que o caso mais recente não altera sua avaliação de que a gripe aviária representa um risco baixo para o público em geral.

Enquanto isso, Michigan começará em breve a testar trabalhadores de fazendas leiteiras em busca de sinais de infecção anterior com gripe aviária, disse uma autoridade de saúde do condado à Reuters.

“Não vimos sinais de transmissão sustentada entre humanos”, disse a dra. Natasha Bagdasarian, diretora-executiva médica de Michigan, em um comunicado.

O surto contínuo de gripe aviária no gado leiteiro afetou 67 rebanhos em nove Estados norte-americanos desde março, segundo dados do CDC.

(Reportagem de Leah Douglas em Washington e Julie Steenhuysen e Tom Polansek em Chicago)